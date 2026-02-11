רק 5 מרכיבים ו-10 דקות עבודה: המתכון לסופלה שוקולד ללא גלוטן שיהפוך ללהיט שלכם

סופלה שוקולד, או בשמו הפופולרי "לבה קייק", הוא הקינוח שתמיד גונב את ההצגה בסוף הארוחה. השילוב בין מעטפת יציבה ללב שוקולדי חם ונוזלי יוצר חוויה קולינרית שקשה לעמוד בפניה.

המתכון הבא מציע גרסה ללא גלוטן, עשירה במיוחד, המשתמשת בקורנפלור או בקמח שקדים לקבלת מרקם עדין ונימוח עוד יותר מהמקור – וכל זה ב-10 דקות עבודה בלבד.

המצרכים (ל-5-6 יחידות)

200 גרם שוקולד מריר (לפחות 60% מוצקי קקאו לתוצאה עשירה).

100 גרם חמאה (או שמן קוקוס לגרסה ללא חלב/פרווה).

3 ביצים גדולות (L) וחצי כוס סוכר (100 גרם).

3 כפות גדושות קורנפלור (או קמח שקדים לטעם עמוק יותר).

קורט מלח (להדגשת השוקולד).

אפשרי: חצי כפית תמצית וניל, שתי כפות ליקר שוקולד או קפה.

אופן ההכנה: שלב אחר שלב

מחממים מראש את התנור ל-180 מעלות במצב חום עליון-תחתון (שימו לב: לא טורבו). במקביל, משמנים היטב כלים אישיים לסופלה או תבנית מאפינס. טיפ: ניתן לצפות את הכלי בסוכר מבפנים כדי לסייע לסופלה "לטפס" גבוה יותר במהלך האפייה.

שוברים את השוקולד לקוביות, מוסיפים את החמאה וממיסים במיקרוגל בפולסים של 30 שניות, תוך ערבוב בין לבין, עד לקבלת תערובת חלקה ומבריקה. מניחים בצד להצטננות קלה.

בקערה נפרדת, טורפים את הביצים עם הסוכר בעזרת מטרפה ידנית במשך כדקה, עד שהתערובת מבהירה מעט (אין צורך במיקסר חשמלי).

שופכים את השוקולד המומס לתוך קערת הביצים בזרם דק, תוך כדי ערבוב מהיר (כדי למנוע את "בישול" הביצים מהחום). מוסיפים את הווניל, הליקר והמלח.

מוסיפים את הקורנפלור (או קמח השקדים) ומערבבים רק עד שהתערובת הופכת אחידה וללא גושים.

האפייה הקריטית: יוצקים את הבלילה לכלים עד ל-3/4 מגובהם. אופים במשך 10 עד 12 דקות.

איך יודעים שזה מוכן? השוליים צריכים להיראות יציבים ואפויים, אך המרכז חייב להישאר רוטט ורך למגע.

לקריאה נוספת

הלהיט של ארוחת הערב: כך תכינו פיצה קוטג' מפוצצת בחלבון ב-25 דקות

מתכון מנצח למרק כתום - וטיפ סודי שעושה את כל ההבדל

רק 3 דקות עבודה: מתכון לחביתה הכי אוורירית לארוחת ערב קלה

הטיפים של i24NEWS להצלחה

אל תאפו יותר מדי: דקה אחת מיותרת תהפוך את הסופלה לעוגת שוקולד אישית וטעימה, אך תאבד את ה"לבה" הנוזלית המבוקשת.

הפתעה במרכז: למי שרוצה לשדרג, ניתן להטמין קוביית שוקולד מריר/לבן או כפית חמאת בוטנים במרכז כל כלי רגע לפני הכניסה לתנור.

הכנה מראש: ניתן למזוג את הבלילה לכלים ולשמור במקרר עד לרגע האירוח. במקרה כזה, מומלץ להוסיף 1-2 דקות לזמן האפייה.

הגשה: מומלץ לתת למנה לנוח דקה מחוץ לתנור ולהגיש חם, לצד כדור גלידת וניל קר או אבקת סוכר מעל.

בתיאבון!