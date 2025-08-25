גל זהבי יצא לארוחת כנפיים פרועה | על מה המהומה
מבקר האוכל של מדד גלבוע ו-i24NEWS ממשיך במסעו הקולינרי • כך, בדיינר "ג'אנגו" - האמריקנית הראשונה בראשון לציון - הוא מגלה נאגטס פריכים והפתעות נוספות • וגם - את השילוב המפתיע בין חמאת בוטנים לצ'ילי (!)
גל זהבימבקר אוכל
1 דקות קריאה
אנחנו ממשיכים במסע הקולינרי שלנו עם מבקר האוכל גל זהבי, והפעם - בפינת "על מה המהומה".
במרכז הסצנה: דיינר אמריקאי בשם "ג'אנגו" שבראשון לציון, שכבר הפך לשם דבר בקרב חובבי אוכל רחוב אמריקני במראה ובטעם.
בג'אנגו מגישים נאגטס פריכים וכנפיים ברוטב מושחת - כאלה שלא משאירים מקום לספק למה התור בחוץ לא נגמר. ומה שהכי מפתיע? החיבור בין צ'ילי לחמאת בוטנים, שילוב לא שגרתי שהפך למנת הדגל במקום.
המבקר שלנו גל זהבי הגיע לשם, טעם, בדק, ולבסוף גם התיישב לארוחה שלא משאירה אף שולחן נקי.
