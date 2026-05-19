בזמן שהמסעדות קורסות: כך הקניונים הפכו לבזאר ענק של אוכל

מה קורה לקניונים? למה הם מגדילים את שטחי המזון על פני חנויות האופנה? והאם משתלם יותר לפתוח מסעדה בשטח מאות מטרים במקום חנות אופנה? בשטח, העובדות מדברות בשם עצמן: בקניון איילון נפתחה המסעדה הכשרה "פרש דה מרקט" בהשקעה של שני מיליון שקלים, המושכת קהל דתי עצום מבני ברק השכנה שנהנה מבצקים חמים וניוקי סלמון, למרות שהדג יצא "קצת יבש". השף יוסי שטרית צפוי לפתוח שם מתחם משלו בקרוב, ובמקביל בקניון רמת אביב הוסיפו קומה שלמה רק לאוכל, שם נרשמים תורי ענק ל"גרנד קפה טורקיז".

במתחם "ביג גלילות" החדש, גלבוע והכלכלן שלמה מעוז נדהמו מכמות האנשים שמפוצצת את המקום באמצע השבוע. השניים דגמו את מסעדת "קאפרי" היוקרתית, שם נהנו מטרטר אינטיאס מצוין ומפיצה דקה שהוגדרה כ"פרפקט", אם כי מנת הסטייק סבלה ממליחות יתר: "קצת מלוח לי, אבל טעים נורא", סיכם מעוז. הקהל שממלא את השולחנות מוכיח כי השילוב בין שופינג לקולינריה גבוהה הפך לחוויית הכול כלול מבוקשת, המציעה ללקוחות את כל המגוון הרחב תחת קורת גג אחת וממוזגת.

בזמן שבענף המסעדנות המסורתי מרגישים האטה, הקניונים מבינים שלאמירויות האוכל הללו יש ערך כספי עצום והם מוכנים לוותר על חנויות בגדים לטובת מטבחי שף משגשגים. ההשקעה הזו מוכיחה את עצמה בקופות ומראה שהאוכל בקניונים כבר מזמן הפסיק להיות פתרון מהיר של מזון מהיר על הדרך, והפך ליעד בילוי מרכזי ורווחי שמנצח את מדד הפופולריות ברחוב הישראלי.