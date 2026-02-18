מרחק נגיעה מלבנון: עגלת הקפה הצפונית ביותר בישראל

מטולה, המושבה הצפונית ביותר בישראל, נמצאת במרחק נגיעה מגבול לבנון. המושבה שספגה לא מעט פגיעות במלחמה האחרונה לאט לאט חוזרת לעצמה, והעסקים משתקמים גם הם. מתוך הדי הפיצוצים צץ אי של שפיות בדמות "קפה גולדי". זה המקום שבו ריחות של מאפים טריים וקפה איכותי מחליפים את האזעקות בתחושה חמימה של בית.

ליאור פיין, דור חמישי במושבה, הקימה את עגלת הקפה יחד עם אחותה מיד לאחר שהשתחררו מהצבא. מה שהתחיל כמענה לצורך המקומי בקפה איכותי, הפך למוקד עלייה לרגל וללב הפועם של האזור. בין חיילי מילואים שבאים להתרענן לבין תושבים שנפגשים לפרלמנט של שקיעה, קפה גולדי מציע רגע של שגרה מבורכת.

בין היתר אפשר למצוא בתפריט כריך ג'בטה סלק ובולגרית, מאפה מסקרפונה ופירות יער, ועוגת גבינה עם פירורים לחובבי המתוקים. אבל הכוכב האמיתי הוא שוקו המרשמלו המפורסם – פינוק סמיך ומושחת שמתאים לכל מזג אוויר.

מעבר לטעם, הביקור בקפה גולדי הוא מפגן של סולידריות צפונית. האחיות מקפידות לרכוש את חומרי הגלם מעסקים מקומיים אחרים, כך שכל קפה שתשתו עוזר לשיקום הכלכלה באזור. אז קחו ספר, פרסו מחצלת על הדשא מול הנוף הגלילי המהפנט, ותנו לשקט המקומי להוריד מכם את כל הלחץ. זהו הצפון במיטבו.