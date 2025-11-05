ספרדי כפול: המטבח הלוהט שכבש במהירות את ישראל

אולי התיירים הישראלים לא כל כך רצויים על ידי הממשלה במדריד, אבל המטבח המקומי ללא ספק הגיע כבר לכל פינה בישראל • יולי סלומון יצאה לטעום, לשתות ולהבין, מאיפה פתאום זה צץ - ומה עוד מצפה לנו? • צפו

יולי סלומון
יולי סלומון ■ כתבת צרכנות ותיירות
1 דקות קריאה
הטרנד הלוהט: המטבח הספרדי כובש את ישראל עם הטאפאס

אולי התיירים הישראלים לא כל כך אהודים בספרד בימים אלה, בלשון המעטה, אבל המטבח הספרדי, טפאסים קטנים לצד משקאות, על הבר - הם כרגע הטרנד הכי לוהט במסעדות כאן בישראל. יולי סלומון יצאה לטעום, לשתות ולהבין, מאיפה פתאום זה צץ - ומה עוד מצפה לנו?

