ספרדי כפול: המטבח הלוהט שכבש במהירות את ישראל
אולי התיירים הישראלים לא כל כך רצויים על ידי הממשלה במדריד, אבל המטבח המקומי ללא ספק הגיע כבר לכל פינה בישראל • יולי סלומון יצאה לטעום, לשתות ולהבין, מאיפה פתאום זה צץ - ומה עוד מצפה לנו? • צפו
יולי סלומוןכתבת צרכנות ותיירות
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
אולי התיירים הישראלים לא כל כך אהודים בספרד בימים אלה, בלשון המעטה, אבל המטבח הספרדי, טפאסים קטנים לצד משקאות, על הבר - הם כרגע הטרנד הכי לוהט במסעדות כאן בישראל. יולי סלומון יצאה לטעום, לשתות ולהבין, מאיפה פתאום זה צץ - ומה עוד מצפה לנו?
צפו בכתבה המלאה בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות