מנה ויראלית וחשבון ענק: המסעדה התאילנדית שזכתה לכבוד מלכים

בשנה שעברה, נובמבר 2024, עמד השף סופאקסורן "אייס" יונגשרי חנוק מדמעות על הבמה, ברגע שהפך להיסטוריה קולינרית. מסעדתו, "סורן" (Sorn), זכתה בכוכב המישלן השלישי שלה, ובכך הפכה למסעדה התאילנדית הראשונה אי פעם שזוכה בדירוג המושלם והיוקרתי ביותר בעולם. "הרגע הכי גאה שלי הוא כשאתה מבשל וגורם לאנשים אושר", אמר השף.

צפו בכתבתו של זאב שניידר מתוך המועדון העסקי בערוץ i24NEWS - בראש העמוד

הפרס החזיר למודעות את המטבח הדרום-תאילנדי הפראי שכמעט ונשכח. דרכו של יונגשרי לעולם הקולינריה לא הייתה שגרתית. את יסודותיו קיבל מעבודה לצד סבתו, שניהלה מסעדה קטנה. כדי להעמיק את הידע שלו, הוא יצא למסע מחקר שנמשך שנתיים ברחבי דרום תאילנד, במהלכו עבד עם דייגים וחקלאים, וליקט מתכונים נדירים וטכניקות בישול עתיקות שהיו על סף היעלמות.

מסעדת "סורן", הממוקמת בווילה משופצת בבנגקוק ומעוצבת באווירת יערות גשם, היא התוצאה של אותו מסע. החוויה במקום כוללת תפריט טעימות מקיף של כ-20 מנות, המהווה מחווה חסרת פשרות לחומרי הגלם ולאקלים של דרום תאילנד.

מנת הדגל, שהפכה ויראלית ברשתות החברתיות, היא "אבני חן על מקל סרטן" – נתח דחוס של בשר רגל סרטן כחול טרי, המוגש עם משחת צ'ילי אדומה, ולעיתים מעוטר בעלי כסף או זהב דקיקים. המנה מדגישה את הפילוסופיה של השף: חיבור בין חומר גלם יוקרתי לטכניקת הכנה כפרית עתיקה.

השף אייס מתעקש שכמעט 100% מחומרי הגלם שלו יגיעו ישירות מדרום תאילנד, כולל רכיבים נדירים כמו סרטני חול זעירים ועשבי תיבול מיוחדים. אפילו הקינוח התאילנדי המסורתי של אורז דביק עם מנגו מקבל פרשנות ייחודית, עם פירות עונתיים נדירים וקרם קוקוס המעובד בטכניקות ייחודיות.

המחיר לחוויה אינו זול: תפריט הטעימות עולה בין 7,200 ל-7,700 באט תאילנדי לאדם (כ-200 עד 250 דולר). עם זאת, הזכייה ההיסטורית הפכה את "סורן" לאחת המסעדות המבוקשות בעולם. השולחנות המעטים נחטפים תוך שניות מרגע פתיחת ההזמנות באינטרנט מדי חודש, וההמתנה למקום יכולה להימשך חודשים ארוכים.

"יש דברים רבים שאני אסיר תודה עליהם", אמר השף בנאומו, "אני אסיר תודה שתאילנד היא הבית שלנו". עבורו, שלושת הכוכבים הם לא המטרה, אלא ההוכחה שהאוכל הדרום-תאילנדי של סבתו ומתכונים בני מאות שנים הם היוקרה האמיתית.