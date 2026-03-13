בין האזעקות: מתכון לסיר מנחם לשבת - ב-20 דקות עבודה

כאשר מחפשים מנה עיקרית לשבת שאינה דורשת שעות של הכנות מוקדמות ושימוש במספר רב של כלים, טכניקת הבישול בסיר אחד מספקת מענה יעיל. המתכון הבא עושה שימוש בסיר סוטאז' רחב, בו צורבים תחילה את הבשר, ולאחר מכן מטגנים ומבשלים באותו הסיר בדיוק את הירקות והאורז. השימוש בפרגיות (ירכי עוף ללא עצם) מבטיח בישול מהיר ושמירה על עסיסיות, בעוד שילוב הירקות מעשיר את המנה בנפח ובמרקמים נוספים. זמן העבודה הפעילה קצר, והבישול כולו מתבסס על אידוי מדויק בסיר סגור.

המצרכים:

1 ק"ג פרגיות (אפשר לחצות אם הנתחים גדולים מאוד)

2 כפות שמן זית

1 כף סילאן

1 כפית פפריקה מתוקה

מלח ופלפל שחור במידה

לירקות ולאורז:

2 כוסות אורז (בסמטי או יסמין, שטוף היטב עד שקיפות המים, ומסונן)

1 בצל גדול, קצוץ דק

2 שיני שום, כתושות או פרוסות דק

2 גזרים, קלופים וחתוכים לקוביות קטנות

1 קישוא בינוני, שטוף וחתוך לקוביות

אופציונלי: חצי כוס אפונה עדינה קפואה (אין צורך להפשיר מראש)

3.5 כוסות מים רותחים

תערובת תבלינים לאורז: 1 כפית בהרט או ראס אל-חנות, חצי כפית כורכום, 1 כפית מלח.

אופן ההכנה:

צריבת הפרגיות: בקערה, מערבבים את הפרגיות עם שמן הזית, הסילאן, הפפריקה, המלח והפלפל השחור. מחממים סיר סוטאז' על אש בינונית-גבוהה וצורבים את הפרגיות כ-3 דקות מכל צד, רק עד לקבלת גוון זהוב (הן לא אמורות להיות מבושלות לחלוטין בשלב זה). מוציאים את הפרגיות לצלחת ומניחים בצד.

טיגון הירקות: לאותו הסיר, על השומן שנותר בו, מוסיפים את הבצל והגזר ומטגנים כ-5 דקות עד שהבצל הופך שקוף. מוסיפים את הקישוא ומטגנים כ-3 דקות נוספות להתרככות קלה. מוסיפים את השום ומערבבים כדקה.

שילוב האורז והתבלינים: מוסיפים אל תערובת הירקות את האורז השטוף (ואת האפונה, במידה ומשתמשים בה). מתבלים בבהרט, כורכום ומלח. מערבבים היטב במשך כ-2 דקות, כדי לוודא שכל גרגרי האורז מצופים בשמן ובתבלינים.

הרכבת המנה: מסדרים את הפרגיות שצרבנו מראש בחזרה אל תוך הסיר, מעל ובין תערובת האורז. חשוב לשפוך פנימה גם את נוזלי הבשר שהצטברו בצלחת.

בישול: יוצקים לסיר בעדינות 3.5 כוסות מים רותחים. ממתינים עד שהנוזלים מגיעים לרתיחה מלאה וניתן לראות בעבוע בכל שטחו של הסיר.

אידוי ומנוחה: מנמיכים את להבת הכיריים לעוצמה החלשה ביותר ומכסים את הסיר במכסה תואם ואטום. מבשלים בדיוק 20 דקות. לאחר מכן, מכבים את האש ומשאירים את הסיר סגור (מבלי להרים את המכסה כלל) למשך 15 דקות נוספות. המנוחה מאפשרת לאדים לסיים את תהליך הבישול ומונעת מהאורז להפוך לדביק.