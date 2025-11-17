"מקקים על הירקות": צו סגירה לסניף "רמי לוי" בקניון חיפה
לפי הצו של משרד הבריאות, על המקום להפסיק מיידית כל פעילות • זאת לאחר שבביקורת חוזרת שנערכה נמצאו ליקויים, "המהווים סכנה לבריאות הציבור" • בין היתר נמצאו מקקים ו"הצטברות מרובה של לכלוך"
אוריה קשתכתב צפון
1 דקות קריאה
משרד הבריאות הוציא היום (שני) צו הפסקה מנהלי לסופר "רמי לוי שיווק השקמה" בקניון חיפה, לאחר שבביקורת חוזרת שנערכה ביום שישי האחרון נמצאו ליקויים "המהווים סכנה לביראות הציבור".
לפי הצו, על הסניף להפסיק מיידית כל פעילות ו"להיות סגור וללא כניסת לקוחות, הוצאה והכנסת סחורה וכל פעילות אחרת במסגרת העסק". בין היתר נמצאו בביקורת מקקים ו"הצטברות לכלוך מרובה" בחדר הקירור. כמו כן, נמצאו עובש בוויטרינת הגבינות, כמו גם גללי חולדה בחדר הקירור - מה שמצביע על הימצאות מכרסמים, ו"מעיד שהמקום לא עבר ניקיון".
