מבחן הפסטרמה הגדול: איזה מהמותגים המובילים הכי שווה?

שוק הנקניקים בישראל מגלגל מעל מיליארד שקלים בשנה מה שמעיד שהישראלים בהחלט אוהבים • השפים אבי קונפורטי ושחר לוי טעמו את המותגים המובילים מהסופר והכריעו - איזה מהם מנצח? • צפו

שיר מושקוביץ
שיר מושקוביץ ■ מערכת "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
Video poster
מבחן הפסטרמה הגדול: השפים טועמים את המותגים המובלים מהסופר ומכריעים - מי הכי שווה את הביס?

מומלצים -

מבחן הפסטרמה הגדול: שוק הנקניקים בישראל מגלגל מעל מיליארד שקלים בשנה מה שמעיד שהישראלים בהחלט אוהבים. השפים אבי קונפורטי ושחר לוי טעמו את המותגים המובילים מהסופר והכריעו - איזה מהם מנצח? צפו בכתבה של שיר מושקוביץ מתוך "מדד גלבוע" - בראש העמוד

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות