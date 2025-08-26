מבחן הפסטרמה הגדול: איזה מהמותגים המובילים הכי שווה?
שוק הנקניקים בישראל מגלגל מעל מיליארד שקלים בשנה מה שמעיד שהישראלים בהחלט אוהבים • השפים אבי קונפורטי ושחר לוי טעמו את המותגים המובילים מהסופר והכריעו - איזה מהם מנצח? • צפו
מבחן הפסטרמה הגדול: שוק הנקניקים בישראל מגלגל מעל מיליארד שקלים בשנה מה שמעיד שהישראלים בהחלט אוהבים. השפים אבי קונפורטי ושחר לוי טעמו את המותגים המובילים מהסופר והכריעו - איזה מהם מנצח? צפו בכתבה של שיר מושקוביץ מתוך "מדד גלבוע" - בראש העמוד
