סמאשבורגר על גחלים: ההמצאה החדשה של יוצא האח הגדול

שנה וחצי אחרי שטעמנו את הקבב שלו, חזרנו לבקר את המסעדן דן רושנסקי כדי לבדוק את המנה החדשה שלו • על הדרך שמענו על הבעיות עם העירייה, בגללן הוא רוצה לסגור את העסקים בתל אביב • צפו בכתבה

שיר מושקוביץ
שיר מושקוביץ ■ מערכת "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
שנה וחצי אחרי שביקרנו במסעדה של יוצא האח הגדול דן רושנסקי, שהצליח להפתיע עם הקבב שלו, חזרנו אליו כדי לבדוק את ההמצאה שלו - ההמבורגר על גחלים. על הדרך שמענו ממנו על הבעיות עם העירייה, בגללן הוא רוצה לסגור את העסקים בתל אביב. צפו בכתבה המלאה מתוך "מדד גלבוע".

