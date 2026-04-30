מסעדה ישראלית בלב מדריד: מחומוס קטן למסעדת שף מצליחה

בלב מדריד פועלת מסעדת "ברגנזו", שהחלה בשנת 2019 כחומוסייה קטנה של זוג ישראלים וכיום הפכה למסעדה של ממש המשלבת מטבח ישראלי-ים תיכוני עם קהל מקומי ותיירים.

צוות i24News הגיע למקו, פגש את השף והבעלים אביב מזרחי וטעם ממנות הדגל של המקום - בהן חומוס, פלאפל, סלטים, דגים ולחוח.

במהלך הביקור סיפר מזרחי על ההתפתחות של המסעדה ועל השינוי שעברה מאז תחילת דרכה: "ידענו לעשות חומוס קרמי וטעים, ומשם זה התפתח למטבח שלם". לדבריו, המטבח מתבסס על חומרי גלם עונתיים ושילוב בין מסורת לחדשנות.

לצד ההצלחה הקולינרית, סיפר מזרחי גם על האתגרים האישיים והקהילתיים מאז אירועי 7 באוקטובר: "יש עלינו המון איומים בפן האישי, כיהודים וישראלים שחיים מחוץ לישראל".

המסעדה, כך נראה, הפכה לא רק לעסק קולינרי מצליח אלא גם למרחב זהות עבור בעלי המקום, המשלבים בין החיים בספרד לבין השורשים הישראליים שלהם.