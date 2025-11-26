"כספומט הסופגניות": מה השתנה במקום המפורסם באור יהודה?

חנוכה בפתח ואיתו גם החור בקיר המפורסם באור יהודה, כתבתנו יצאה לבדוק האם ההיסטריה עדיין נמשכת • כמה זמן נצטרך לעמוד בתור כבר בחודש נובמבר? • וגם: בכמה עלה מחיר הסופגנייה בהשוואה לשנה שעברה? • צפו

ניב גלבוע
ניב גלבוע
חנוכה בפתח ואיתו גם החור בקיר המפורסם באור יהודה, כתבתנו נופר גרינפלד יצאה לבדוק - האם "כספומט הסופגניות" עדיין להיט, והאם ההיסטריה נמשכת והתורים עדיין ארוכים?

על אף שנראה תחילה כי התור הצטמק בשעות צהריים, לאחר ששלחנו את צלם "מדד גלבוע" בערב - התור הארוך עומד על תילו. סופגנייה רגילה בודדת תעלה במקום 7 שקלים, לעומת 5 שקלים בשנה שעברה.

