"כספומט הסופגניות": מה השתנה במקום המפורסם באור יהודה?
חנוכה בפתח ואיתו גם החור בקיר המפורסם באור יהודה, כתבתנו יצאה לבדוק האם ההיסטריה עדיין נמשכת • כמה זמן נצטרך לעמוד בתור כבר בחודש נובמבר? • וגם: בכמה עלה מחיר הסופגנייה בהשוואה לשנה שעברה? • צפו
ניב גלבועמגיש "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
חנוכה בפתח ואיתו גם החור בקיר המפורסם באור יהודה, כתבתנו נופר גרינפלד יצאה לבדוק - האם "כספומט הסופגניות" עדיין להיט, והאם ההיסטריה נמשכת והתורים עדיין ארוכים?
על אף שנראה תחילה כי התור הצטמק בשעות צהריים, לאחר ששלחנו את צלם "מדד גלבוע" בערב - התור הארוך עומד על תילו. סופגנייה רגילה בודדת תעלה במקום 7 שקלים, לעומת 5 שקלים בשנה שעברה.
