"כספומט הסופגניות": מה השתנה במקום המפורסם באור יהודה?

חנוכה בפתח ואיתו גם החור בקיר המפורסם באור יהודה, כתבתנו נופר גרינפלד יצאה לבדוק - האם "כספומט הסופגניות" עדיין להיט, והאם ההיסטריה נמשכת והתורים עדיין ארוכים?

על אף שנראה תחילה כי התור הצטמק בשעות צהריים, לאחר ששלחנו את צלם "מדד גלבוע" בערב - התור הארוך עומד על תילו. סופגנייה רגילה בודדת תעלה במקום 7 שקלים, לעומת 5 שקלים בשנה שעברה.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד