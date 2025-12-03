"עובדים עלינו בעיניים!!": הסופגנייה היוקרתית שעצבנה את ניב גלבוע

חג חנוכה בפתח, מזג האוויר מסרב להתקרר, אבל הסופגניות כבר נמצאות בכל פינה ובכל חלון ראווה. לקראת החג, הקונדיטור דודו אוטמזגין השיק סופגניה חדשה יחד עם השף אסף גרניט, במחיר חגיגי של 59 שקלים.

ניב גלבוע, שהוביל בשנה שעברה את מרד הסופגניות נגד מחירי הסופגניות המופקעים, טעם באולפן וזעם: "עובדים עלינו בעיניים", "זאת סופגנייה גמדית", ואחרי טעימה הוא קבע – "זאת לא סופגנייה, זאת עוגה. היא די טעימה, יש פה קרם כמו ריבה, וזה נחמד. אבל מדובר ברמאות בפרסום. כסופגנייה היא קיבלה ציון 0.

אוטמזגין אכן מציג את הסופגנייה באתר שלו כ"סופגניית קינוח", ועל פי התיאור, היא כוללת ג׳קונד שקדים בציפוי קרם וניל בטעמים שונים. אקזוטי – מנגו, פסיפלורה ואננס. קומפוט מנגו וקומפוט תות.

