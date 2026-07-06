כשחושבים על קוקטייל קיצי מרענן, הוויסקי הוא לרוב לא המשקה הראשון שקופץ לראש. בורבון (וויסקי אמריקאי) בדרך כלל מתאים לערבים חורפיים קרים, אבל הלהיט הדרום-אמריקני החדש – Branch Water ("מי מעיין") – עומד לשנות את כל מה שחשבתם.

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המשקה הטקסני הזה מציג את הצד הקליל והפירותי של הוויסקי, בלי סירופים כבדים או תוספת סוכר, מה שהופך אותו לבחירה המושלמת לימי הקיץ החמים או לערב ברבקיו בחצר. הקוקטייל הוא שילוב מנצח בין שני קלאסיקות אמריקאיות: ה"ראנץ' ווטר" (הקוקטייל הטקסני המפורסם שמבוסס על טקילה וליים) וה"בורבון אנד בראנץ'" הנוסטלגי (וויסקי מהול במעט מי מעיין). התוצאה? שילוב פריך, מבעבע וחמצמץ.

מה צריך? (רכיבים למנה אחת)

45 מ"ל בורבון וויסקי

4-5 פרוסות מלפפון טרי

30 מ"ל מיץ אשכוליות אדומות – סחוט טרי

קרח

סודה / מים מוגזים

לקישוט (אופציונלי): פלח אשכולית קטן ופרוסות מלפפון נוספות.

הוראות הכנה: פשוט ומהיר

1.כתישת המלפפון: דקה אחת.מניחים את פרוסות המלפפון בתחתית כוס הקוקטייל, מוזגים מעליהן את הבורבון וכותשים בעדינות (אם אין לכם כותש קוקטיילים מקצועי, הידית של כף עץ תעשה את העבודה מצוין). אם אתם מעדיפים מרקם חלק לחלוטין, אפשר לסנן את נוזל הבורבון מהחתיכות בשלב זה.

2.שילוב הטעמים: 30 שניות. מוסיפים לכוס את מיץ האשכוליות הסחוט הטרי וממלאים את הכוס בקוביות קרח עד למעלה.

3.הסיומת המבעבעת: 30 שניות. סוגרים את המשקה עם סודה (מים מוגזים) עד שפת הכוס ומערבבים קלות ובאופן שטוח כדי לא לאבד את הגזים.

4.הגשה: ללא זמן. מקשטים בפלח אשכולית טרי ובפרוסת מלפפון על שפת הכוס – ומגישים מיד.

אין לכם אשכוליות? אפשר להחליף בקלות במיץ ליים או לימון סחוט טרי לקבלת קיק חמיצות שונה.