עוגת שוקולד עסיסית בחמש דקות עבודה - שלא תוכלו להפסיק ליישר

אנחנו בשלב במלחמה שכבר כמעט מיצינו את האכילה הרגשית, אבל אין כמו עוגת שוקולד עסיסית וטובה כדי להחזיר את החיוך, רגע לפני שנעבור למתכונים כשרים לפסח. במתכון צירפנו לכם טריק מיוחד, שיהפוך את העוגה לעסיסית במיוחד, ולא תרצו להפסיק ולנשנש ממנה.

הנה מתכון מנצח, קל להכנה (בקערה אחת!) ופרווה (או חלבי, לפי בחירתך):

המרכיבים (לתבנית עגולה 24-26 או שתי תבניות אינגליש קייק):

יבשים:

2 כוסות קמח לבן רגיל (280 גרם)

2 כוסות סוכר (400 גרם) - אפשר להפחית ל-1.5 אם רוצים פחות מתוק

3/4 כוס קקאו איכותי (כ-100 גרם)

1/4 כוס שוקולית

2 כפיות אבקת אפייה

1 כפית סודה לשתייה (חשוב מאוד למרקם!)

כפית שטוחה מלח (מבליט את טעם השוקולד)

רטובים:

2 ביצים גדולות (L) בטמפרטורת החדר

1 כוס חלב (או מים/מיץ תפוזים לגרסת פרווה)

1 כוס שמן צמחי (קנולה או חמניות)

2 כפיות תמצית וניל איכותית

הטריק:

1 כוס מים רותחים (ישר מהקומקום)

אופן ההכנה: שלב אחר שלב

מחממים תנור: מחממים מראש ל-175 מעלות ומשמנים היטב את התבנית.

מערבבים יבשים: בקערה גדולה, מנפים את הקמח, הקקאו, אבקת האפייה והסודה לשתייה. מוסיפים את הסוכר והמלח ומערבבים היטב.

מוסיפים רטובים: מוסיפים לקערה את הביצים, החלב (או המים/מיץ), השמן ותמצית הווניל. טורפים בעזרת מטרפה ידנית או מיקסר במהירות בינונית במשך כ-2 דקות, עד שמתקבלת תערובת אחידה וסמיכה יחסית.

הטריק - המים הרותחים: מוסיפים את כוס המים הרותחים לתערובת. אל תיבהלו: הבלילה תהיה מאוד נוזלית ודלילה בשלב הזה – זה בדיוק מה שיוצר את המרקם האוורירי. טורפים בעדינות עד שהמים נטמעים והבלילה חלקה.

אפייה: מוזגים את הבלילה לתבנית. אופים במשך 35-45 דקות (תלוי בתנור ובתבנית). בודקים עם קיסם – הוא צריך לצאת עם פירורים לחים עליו (לא יבש לגמרי ולא רטוב).

צינון: נותנים לעוגה להתקרר לגמרי לפני שמצפים אותה.

בונוס: ציפוי גנאש שוקולד עשיר

כדי להפוך אותה לחגיגית באמת, כדאי להוסיף ציפוי:

100 גרם שוקולד מריר שבור לקוביות

חצי מיכל (125 מ"ל) שמנת מתוקה או שמנת צמחית/קרם קוקוס

הכנה: מחממים את השמנת לסף רתיחה, יוצקים על השוקולד, מחכים דקה ומערבבים עד לקבלת קרם חלק ומבריק. יוצקים על העוגה כשהיא בטמפרטורת החדר. אפשר להמיס גם במשך 45-60 שניות במיקרוגל

טיפים להצלחה: אל תפתחו את התנור לפני שעברו 30 דקות, כדי שהעוגה לא תצנח.

תוספת שדרוג: אפשר להוסיף כפית אבקת נס קפה למים הרותחים – הקפה מעמיק מאוד את טעם השוקולד בלי שמרגישים טעם של קפה.

אפשר ורצוי לפזר סוכריות צבעוניות מעל גנאש השוקולד, זה תמיד משמח.

אחסון: העוגה נשמרת מצוין במקרר, אבל הכי טעימה בטמפרטורת החדר.