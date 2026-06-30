אם אי פעם ניסיתם לצרוב פילה סלמון או דג אחר במחבת נירוסטה, סביר להניח שחוויתם את הרגע המתסכל הבא: אתם באים להפוך את הדג בעדינות, רק כדי לגלות שהעור הפך לאחד עם המתכת. אתם מושכים מעט, מנסים לגרד, ולבסוף מרימים פילה פצוע שחצי מהעור הפריך שלו נשאר מאחור כשמיכה חרוכה על המחבת.

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האינסטינקט המיידי הוא להאשים את הנירוסטה ולעבור למחבת נון-סטיק (טפלון). אלא שבמחבת טפלון, העור לעולם לא יגיע לרמת הפריכות, הזהוב והקראנץ' הזכוכיתי שאפשר לקבל מנירוסטה – החומר שבו משתמשים כמעט בכל מטבח שף מקצועי. כדי לעשות את זה נכון, צריך רק להבין את הטכניקה.

המדריך לצריבת דג מושלמת

1. ייבוש אגרסיבי של העור: שלב חובה.

לחות היא האויב הגדול ביותר של הקראנץ'. מים על פני השטח חייבים להתאדות לפני שההשחמה מתחילה, ובינתיים הדג עובר אידוי במקום צריבה.

הטיפ המקצועי: העבירו את גב הסכין (החלק הקהה) על עור הדג בתנועות גירוד קלות – תופתעו לראות כמה טיפות מים יישלפו החוצה. נגבו את הלהב וחזרו על הפעולה, ולבסוף יבשו היטב עם נייר סופג.

2. שימון נדיב, אך לא עמוק: 3 כפות שמן

אתם צריכים מספיק שמן כדי לכסות את כל תחתית המחבת, אך לא יותר מדי כדי שלא תיווצר שלולית עמוקה (אנחנו צורבים, לא מטגנים טיגון עמוק). למחבת סטנדרטית זה אומר כ-3 כפות שמן. העדיפו שמן ניטרלי בעל נקודת עישון גבוהה כמו קנולה, שמן זרעי ענבים או בוטנים.

3. חימום עד לעשן דק: המדד המדויק לחום.

עור הדג נדבק כאשר החלבונים שבו יוצרים קשר כימי עם המתכת לפני שהם מספיקים להתבשל. שמן חם מספיק יצרוב את החלבונים הללו באופן מיידי ויצור "חציצה". חממו את המחבת על אש בינונית-גבוהה עד שאתם רואים **רמז דק וקליל של עשן** עולה מהשמן – זה הסימן שלכם. (אל תשתמשו בטריק של השתקפות טיפות מים, הוא אינו אמין).

4. בדיקה לפני שמשחררים.

כשאתם מניחים את הפילה, אל תפילו אותו מיד למרכז המחבת. תפסו אותו בקצה, הניחו את צד העור על המחבת וגררו אותו קלות מצד לצד. אם הוא מחליק כמו מחליק על קרח – אתם בטוחים ויכולים לשחרר. אם הוא תופס או נתקע, הרימו מיד והמתינו עוד כמה שניות שהמחבת תתחמם.

5. הצמדה למחבת: 30 השניות הראשונות.

נתחי דג עם עור נוטים להתקפל ולהתקמר כלפי מעלה ברגע שהם פוגשים בחום. כדי להבטיח השחמה אחידה ושכל שטח הפנים של העור ייצרב, השתמשו בתרווד דק (רצוי עם חריצים) כדי ללחוץ את הדג כלפי מטה ב-30 השניות הראשונות של הבישול.

6. פשוט תעזבו אותו: לתת לחום לעבוד.

ברגע שהדג במחבת, התגברו על הדחף להזיז, לדחוף או להציץ. הדג צריך מגע רציף ויציב. בשלו כמעט לחלוטין על צד העור (ניתן להנמיך מעט את האש אם היא חזקה מדי). הפכו את הדג רק כאשר הבשר שלו הופך אטום כמעט עד למעלה, ורק פס שקוף דק נותר במרכז. לאחר ההיפוך, בשלו כ-20 עד 30 שניות בלבד – והוציאו מיד.

איך להגיש?

פילה דג שנצרב בצורה מושלמת לא צריך הרבה כדי לזרוח. הגישו אותו חם מהמחבת עם סחיטה הגונה של לימון טרי וקורט מלח אטלנטי, או הניחו אותו על מצע של גבעולי ירוקים רעננים, תפוחי אדמה צלויים עם איולי, או פשוט מעל קערת אורז חם עם זילוף קל של רוטב סויה ושמן צ'ילי.

שכלול הטכניקה הזו הופך את ארוחת הערב הפשוטה ביותר למשהו שמרגיש כמו מסעדת שף – בחצי מהזמן ובאפס מאמץ.