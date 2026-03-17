ה"אנטיביוטיקה" של המרוקאים אצלכם במטבח: כך תכינו מרק חשו ב-15 דקות

במסורת המרוקאית, מרק ה"חשו" (או לחשו) הוא הרבה יותר ממנה ראשונה; הוא מוכר כמרק סגולה לחיזוק הגוף, במיוחד בימי החורף הקרים או בעת התקררות. הייחודיות של המרק טמונה במהירות ההכנה שלו ובשימוש בחומרי גלם פשוטים ובריאים כמו שום וכוסברה. בניגוד למרקים הדורשים חיתוך ירקות ממושך, החשו מתבסס על בישול מהיר של סולת, המעניקה לו מרקם קטיפתי שבין מרק לדייסה דלילה.

המתכון הנוכחי מצטיין בפשטותו ואינו דורש ידע קולינרי מוקדם, אך הוא מחייב תשומת לב קטנה לפרטים כדי להגיע למרקם המושלם ללא גושים. השילוב בין שמן הזית האיכותי לשום הכתוש יוצר ארומה עמוקה שמעניקה תחושת שובע מיידית.

רשימת המצרכים (ל-4-6 מנות)

נוזלים: 8 כוסות מים (כ-2 ליטר).

הבסיס: 1.5 כוסות סולת.

תיבול וחיזוק: 4-5 שיני שום כתושות, 4 כפות שמן זית, חצי כפית כורכום (לאובה, לצבע ונוגדי חמצון).

עשבי תיבול: חצי צרור כוסברה קצוצה (ניתן להגדיל את הכמות לפי הטעם).

בסיס הטעם: כפית מלח ופלפל שחור טחון.

הוראות הכנה: שלב אחר שלב

הרתיחה והערבוב: יוצקים לסיר בינוני 7 כוסות מים. מוסיפים את הסולת ואת השום הכתוש. מחממים על אש בינונית תוך ערבוב מתמיד עד להגעה לרתיחה.

איחוד הטעמים: מוסיפים את שמן הזית, הכוסברה הקצוצה והתבלינים (מלח, פלפל וכורכום). בשלב זה מומלץ לעבור לערבוב באמצעות מזלג – פעולה זו מסייעת בפירוק גושים ומבטיחה מרקם אחיד.

הסמכה: מבשלים כ-5 דקות תוך ערבוב עד שהמרק מתחיל להסמיך, אך עדיין נותר דליל יותר מדייסה.

תיקונים סופיים: במידה והמרק נראה סמיך מדי, מוסיפים את כוס המים השמינית. טועמים, מתקנים תיבול ומבשלים 5 דקות נוספות על אש נמוכה.

הגשה: מגישים חם מאוד מיד עם סיום הבישול.

טיפים לשדרוג המנה

שאריות: שימו לב כי הסולת ממשיכה לספוח נוזלים גם לאחר הבישול. אם אתם מחממים את המרק ביום למחרת, יש להוסיף מעט מים ומלח כדי להחזיר לו את המרקם המקורי.

וריאציות: למי שאוהב טעמים עזים יותר, ניתן להוסיף מעט צ'ילי חריף או כפית אבקת מרק עוף לחיזוק הטעם הבשרי.