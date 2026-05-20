יאללה מסיבה: מתכון לעוגת הלוטוס של דניאל עמית - ב-50 שקלים בלבד

מי לא שמע על עוגת הגבינה לוטוס של דניאל עמית בשבוע האחרון? משפיענית הרשת השיקה לקראת שבועות עוגת גבינה ביסקוויטים בציפוי לוטוס, במשקל קילו ובמחיר של 170 שקלים, מה שגרר סערה על העלות הגבוהה.

כמובן שלא יכולנו לעמוד מנגד, והבאנו לכם את המתכון לעוגה המושלמת לשבועות, עם טוויסט כיפי שיעיף אתכם למעלה. והמחיר? כ-50 שקלים בלבד לעוגה מפנקת. אז אם יש לכם מיקסר, וכמה דקות פנויות - זה המתכון בשבילכם.

עוגת ביסקוויטים לוטוס

המצרכים:

תבנית מלבנית סטנדרטית.

שני שרוולים של ביסקוויטים פתי-בר

כף קפה נמס מומסת ברבע כוס מים חמים (לצנן מעט).

לקרם הגבינה:

1 מיכל שמנת להקצפה

1 גביע גבינה לבנה (250 גרם)

100 גרם אבקת סוכר.

חצי חבילת פודינג וניל.

שלוש-ארבע כפות ממרח לוטוס (חלק).

לקישוט: חופן בייגלה מלוח שבור גס או מעט מלח מאלדון לפיזור מעל הציפוי.

לציפוי:

צנצנת ממרח לוטוס חלק

אופן ההכנה:

- במיקסר מקציפים את השמנת המתוקה יחד עם אבקת הסוכר ופודינג הווניל עד לקבלת קצפת יציבה מאוד.

- מקפלים פנימה את הגבינה הלבנה בעדינות. לאחר מכן, מוסיפים את ממרח הלוטוס (אם הוא קשה מדי, אפשר לרכך אותו 10 שניות במיקרוגל) ומקפלים פנימה

הרכבת העוגה:

- טובלים ביסקוויטים בקפה (טבילה מהירה של שנייה) ומסדרים שכבה ראשונה בתבנית.

- מורחים מחצית מהקרם על הביסקוויטים.

- מסדרים שכבה נוספת של ביסקוויטים טבולים בקפה.

- מורחים את המחצית השנייה של הקרם ומחליקים היטב.

- מכניסים את העוגה למקפיא ל-20 דקות. השלב הזה קריטי כדי שהלוטוס החם יחליק על העוגה בצורה מושלמת ולא יתערבב עם הקרם.

- ממיסים את ממרח הלוטוס במיקרוגל ל-20-20 שניות, או מכניסים לקערה עם מים חמים עד שהוא נוזלי. מוציאים את העוגה מהמקפיא, יוצקים את הממרח מעל ומטים את התבנית עד שהוא חלק ואחיד. זה הזמן לפזר מעל את שברי הבייגלה או מעט פתיתי מלח מאלדון.

מנוחה: מכניסים למקרר ל-4 שעות לפחות (עדיף לילה שלם). הביסקוויטים סופגים את הלחות והעוגה הופכת ליחידה אחת מושלמת.

טיפים להצלחה:

בלי הקצפת יתר: שימו לב שהשמנת לא נשברת, תעצרו ברגע שהיא יציבה.

הטוויסט המנצח שלנו: כדי לשבור את המתיקות העזה של הלוטוס ולהוסיף עניין בפה, נוסיף שכבת קראנץ' מלוחה, בנוסף לעיטור עם שברי בייגלה, אפשר לרסק כוס בייגלה לשברים, ולערבב אותם בתוך הקרם. השילוב בין מלוח למתוק הוא זה שיהפוך את העוגה הזו מ"עוד קינוח" למנה מתוחכמת.

חג שבועות שמח ובתיאבון!