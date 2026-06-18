לא סתם קוראים לו ריחן: הדברים המפתיעים שאפשר לעשות עם בזיליקום

הוא אחד מעשבי התיבול הפופולריים ביותר, ולא בכדי - בזיליקום הוא צמח ורסטילי עם ניחוח משכר, שמשפר כל דבר שמוסיפים אותו לתוכו. אנחנו רגילים לשים אותו בפסטה, בסלטים, בממרחים, ברטבים ובכריכים. אבל לצד כל אלה, יש עוד שימושים מפתיעים שאפשר לעשות בבזיליקום. אם לאחרונה יצא לכם לקנות חבילת בזיליקום גדולה יותר ממה שתכננתם להשתמש, כך תוכלו לנצל את מה שנשאר בחוכמה.

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במקום פסטו: שמן זית בטעם בזיליקום

פסטו הוא ממרח טעים לכל הדעות, אבל כדי להכין אותו צריך יותר מרכיבים ממה שנדמה. אם אין לכם מיקסר בבית, אפשר להכין שמן זית בטעם בזיליקום בצורה פשוטה מאוד. כל מה שצריך לעשות זה לחמם שמן זית במחבת או בסיר על חום נמוך, להוסיף פנימה עלי בזיליקום שטופים, ולהמתין כחמש דקות.

כשהצבע של השמן נהיה ירוק יותר כמו הבזיליקום והריח שלו משתלט, זה סימן שגם הטעם של הבזיליקום השתלב. חשוב לשים לב שהחום לא גבוה מדי, כדי שהשמן לא יתחמם יותר מדי וייהרס, אחרת לא ניתן יהיה להשתמש בו שוב. אפשר להשתמש בשמן הזה כבסיס לרטבים, כתיבול לסלט, כמטבל או אפילו למרוח על פרוסת לחם.

במקום שניצל: חזה עוף א-לה מילאנזה

גם לאיטלקים יש גרסה משלהם לשניצל, רק שהם קוראים לה "חזה עוף בסגנון מילאנו", והיא לא שונה יותר מדי מהשניצל שאנחנו רגילים לאכול כאן. כדי להפוך שניצל לחזה עוף בסגנון מילאנו, כל מה שצריך לעשות זה להוסיף בזיליקום קצוץ לציפוי. אפשר לעשות את זה בתערובת הביצה או בפירורי הלחם. כדי להפוך את החוויה ליותר איטלקית, אפשר להגיש את המנה לצד סלט מרענן של עגבניות עם בצל סגול ועלי בזיליקום טריים עם שמן זית.

במקום אבטיח ובולגרית: אבטיח עם גבינת פטה ובזיליקום טרי

אין כמו להתרענן בימי הקיץ החמים עם אבטיח עסיסי לצד גבינה מלוחה, זה שילוב מנצח שכל ישראלי מכיר. אבל אפשר לעשות אותו אפילו יותר טוב - כשמוסיפים לו עלי בזיליקום טריים. אם בא לכם להתפנק עוד יותר בפעם הבאה שתלכו לים, במקום גבינה בולגרית פשוטה - שימו בציידנית גבינת פטה.

במקום תה עם נענע: תה עם נענע ובזיליקום

לא הרבה יודעים את זה, אבל נענע ובזיליקום הולכים מצוין ביחד. לרוב אפשר למצוא את שניהם בתוך סלטים, או לפעמים גם במנות מבושלות, אבל הם משתלבים מצוין גם בתוך תה, חם או קר. בפעם הבאה שאתם עושים לעצמכם חליטת עשבים, שימו בפנים גם כמה עלי בזיליקום טריים. למי שמעדיף משקאות קרים ופחות אוהב תה, אפשר לשים בזיליקום גם בתוך לימונדה.

במקום גלידה: סורבה תות עם בזיליקום

גם תות ובזיליקום הוא שילוב מפתיע שהולך מצוין ביחד. אומנם בקיץ כבר די קשה למצוא תותים טריים, אבל עדיין אפשר להתרענן עם סורבה קליל ומתקתק, ולהוסיף עלי בזיליקום טריים גם לקישוט וגם לתוספת טעם מיוחדת. גם סורבה אפרסק הולך מצוין עם בזיליקום טרי.

במקום ג'ין טוניק: בזיל סמאש

ג'ין טוניק הוא קוקטייל קלאסי ומנצח, הוא נמכר בכל בר ומועדון, ואפשר גם להכין אותו בבית מרוב שהוא פשוט. אם בא לכם לשדרג את הקוקטייל שלכם למשהו קצת יותר עמוק אבל עדיין לא מסובך, לא צריך ללכת יותר מדי רחוק.

הכירו את הבזיל סמאש - קוקטייל קליל ומרענן על בסיס ג'ין, עם מיץ לימון, מעט מי סוכר, וחופן עלי בזיליקום טריים. את הבזיליקום יש לכתוש מעט לפני שמוסיפים את שאר המרכיבים כדי לשחרר את הניחוח שלהם, אך מבלי להפוך את העלים למחית. המתקדמים מאיתנו יכולים להוסיף גם שתי פרוסות מלפפון. לאלה שפחות אוהבים ג'ין, אפשר להכין גם מוחיטו עם בזיליקום, שכמו שכבר נאמר כאן - הולך מצוין עם נענע.