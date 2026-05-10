היכולת להפיק את ה"תהדיג" (בפרסית: "תחתית הסיר") המושלם, אותה שכבה שחומה ופריכה המעטרת את האורז, היא הרבה מעבר לטכניקה - מדובר בסמל לאירוח מכובד ובמרכז כובד ויזואלי וקולינרי שאי אפשר להתעלם ממנו.

השגת המרקם המדויק, המשלב בין ענני אורז רכים לקראנצ'יות מהפנטת, דורשת סבלנות והיצמדות לסדר פעולות קפדני.

הסוד מתחיל בשטיפה: אל תוותרו על העמילן

השלב הקריטי ביותר מתחיל עוד לפני שהדלקתם את האש. יש לשטוף שתי כוסות אורז בסמטי מספר פעמים עד שהמים צלולים לחלוטין. המטרה היא להסיר עודפי עמילן שיגרמו לאורז להיות דביק מדי. לאחר מכן, השרייה של שעה במי מלח תבטיח גרגרים ארוכים ויפים.

הטיפ למקצוענים: בשלו את האורז במים רותחים למשך 5-8 דקות בלבד. המטרה היא כמו "אל-דנטה", רך מבחוץ אך מוצק במרכזו.

בניית ה"קראנץ'": השמן, הכורכום והארובות

כדי ליצור את הצבע המוזהב המפורסם, חממו בסיר רחב (רצוי נון-סטיק) 4 כפות שמן עם חצי כפית כורכום. סדרו בתחתית פרוסות תפוחי אדמה בשכבה אחידה, ומעליהן הניחו את האורז בעדינות, ללא דחיסה.

כאן מגיע השלב המכריע: בעזרת ידית של כף עץ, צרו 3-5 חורים באורז עד לתחתית. "ארובות" אלו מאפשרות לאדים לעלות בצורה אחידה ומייבשות את הלחות העודפת, הסוד לאורז מאוורר שאינו עיסתי.

האידוי הממושך: המגבת היא המפתח

עטפו את מכסה הסיר במגבת נקייה כדי שתספוג את הלחות ותמנע מהאדים לחזור חזרה לסיר. התחילו ב-10 דקות על להבה בינונית עד שעולים אדים, ולאחר מכן הנמיכו ללהבה הקטנה ביותר למשך 40-50 דקות.

השהייה הממושכת היא זו שבונה את השכבה הקריספית העמוקה מבלי לשרוף את תפוחי האדמה.

הגשה מלכותית

התהדיג התפתח במטבח הפרסי העתיק כדרך להגיש אורז לאצולה, והוא משתלב נפלא לצד תבשילי בשר או כמרכז ארוחה צמחונית. לקבלת תוצאה חגיגית באמת, הוסיפו מעט מי זעפרן לתחתית הסיר – הניחוח והצבע יהפכו את המנה ליצירת אמנות.

טיפ זהב להגשה: לפני שאתם הופכים את הסיר על צלחת ההגשה, תנו לו לנוח כשהוא מכובה במשך 5 דקות. זה יבטיח שהתהדיג ישתחרר בשלמותו וישמור על צורת "עוגה" מרשימה שתסחוט קריאות התפעלות מהאורחים.