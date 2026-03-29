פשטידת פסטה לעצלנים: שני מתכונים - שיעזרו לכם לחסל את החמץ בלי פירורים

כשצריך לחסל את החמץ אבל הבית כבר בשלבים שונים של הניקיון לקראת פסח, האויב הכי גדול הוא הפירורים. לכן, הפתרון המושלם הוא מתכונים שבהם החמץ "נרטב" או נאפה בתוך רוטב - ככה שום פירור לא בורח.

שתי פשטידות לחיסול החמץ - זה כיפי, סופר קליל, סוגר פינה לארוחת ערב או בוקר, ומחסל חבילות של טורטיות בלי להשאיר עקבות.

לזניית טורטיות משפחתית (בלי פירור אחד!)

למה זה עובד? הטורטיות מתרככות בתוך הרוטב והופכות לשכבות נימוחות כמו פסטה, ואין את הסכנה של פירורי לחם או בצק פריך.

מה צריך?

חבילת טורטיות (לבנות או מלאות, מה שיש בבית).

לרוטב: 1 קופסה (400 גרם) של עגבניות מרוסקות/רוטב פיצה/רוטב פסטה מוכן.

למילוי: מה שרוצים לחסל מהמקרר – גבינה צהובה מגורדת, קוטג', בולגרית, זיתים, תירס, או פטריות.

לציפוי: עוד קצת גבינה צהובה או מוצרלה.

איך מכינים?

הכנת הרוטב: אם העגבניות המרוסקות הגיעו "נטורל", ערבבו אותן עם מעט שום, מלח, פלפל, אורגנו ומעט שמן זית.

הרכבה (כמו לזניה):

משמנים תבנית עגולה (בקוטר של הטורטייה) או מרובעת.

מניחים בתחתית מעט רוטב.

מניחים מעל טורטייה אחת.

מורחים על הטורטייה רוטב, מפזרים גבינות ותוספות.

מניחים מעל טורטייה נוספת וחוזרים על הפעולה (רוטב-גבינות-טורטייה) עד שהטורטיות נגמרות (מומלץ 5-6 קומות).

סיומת: בטורטייה האחרונה (העליונה) מורחים רוטב ומפזרים כמות נדיבה של גבינה צהובה.

אפייה: מכניסים לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות למשך כ-15-20 דקות, עד שהגבינה מבעבעת וזהובה.

עוד אופציה לחיסול חמץ "רטוב": פשטידת פסטה "של עצלנים"

אם נשארו לכם חבילות פתוחות של פסטה (מכל סוג):

מבשלים את כל שאריות הפסטה יחד (רק שימו לב לזמני הבישול).

מערבבים בקערה עם גבינה לבנה/קוטג', ביצים, ושאריות של גבינה צהובה.

שופכים לתבנית, מפזרים מעל מעט שמן זית או חמאה.

אופים עד להשחמה.

התוצאה: מאפה יציב, משביע, שאי אפשר לפורר גם אם מנסים.

אם נשארו לכם חלות או לחם שאתם חייבים לסיים – אל תכינו טוסטים (מפעל לפירורים!). תכינו פרנץ' טוסט (לחם מטוגן) או פודינג לחם מלוח. ברגע שהלחם נטבל בבלילת ביצים וחלב, הוא מפסיק להתפורר והופך למנה רכה ונקייה.