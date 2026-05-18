ארוחת צהריים בסיר אחד: קציצות בקר עסיסיות עם עגבניות ואורז

אין כמו ארוחה שלמה שמתבשלת בסיר אחד. הניחוחות שממלאים את הבית כשהבשר נצרב והאורז מתחיל לספוג את הציר הם חלק בלתי נפרד מהחוויה. הייחוד של המנה הזו הוא בשילוב העגבניות: הן נמצאות גם בתוך המסה של הקציצה – מה שמעניק לה עסיסיות יוצאת דופן – וגם בתוך הרוטב שמלטף את האורז.

השימוש בסיר סוטאז' (סיר רחב ונמוך) מאפשר לקציצות להיטגן בצורה אחידה ומעניק לאורז מרחב להתבשל בצורה מושלמת.

לקציצות:

500 גרם בשר בקר טחון טרי.

1 עגבנייה גדולה, חתוכה לקוביות קטנות מאוד.

חצי צרור פטרוזיליה קצוצה דק.

1 בצל קטן מגורד ומסונן מנוזלים.

2 שיני שום כתושות.

3 כפות פירורי לחם (או קמח מצה).

תבלינים: כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור, כפית פפריקה מתוקה.

לאורז:

1.5 כוסות אורז (בסמטי או פרסי), שטוף היטב ומסונן.

2 עגבניות בשלות, חתוכות לקוביות.

3-4 שיני שום פרוסות.

3-4 כפות שמן קנולה או זית לטיגון.

3 כוסות מים רותחים.

תבלינים: מלח, פלפל שחור, מעט פפריקה.

שלבי ההכנה:

- בקערה גדולה מערבבים את מרכיבי הקציצות: הבקר, קוביות העגבנייה, הפטרוזיליה, הבצל, השום והתבלינים. מוסיפים את פירורי הלחם, שהם קריטיים כאן כדי לספוג את המיצים של העגבנייה ולשמור על הקציצה יציבה. לשים את התערובת היטב במשך דקה ויוצרים קציצות עגולות ואחידות.

- מחממים את השמן בסיר הסוטאז'. כשהשמן חם, מניחים את הקציצות בעדינות. מטגנים אותן משני הצדדים עד שהן מקבלות מעטפת שחומה ויפה. הטיגון הזה הוא שנועל את הטעמים בפנים ויוצר משקעים טעימים בתחתית הסיר שיעשירו את האורז.

- מבלי להוציא את הקציצות, מוסיפים לסיר את קוביות העגבניות הנוספות ואת פרוסות השום. מפזרים אותן ברווחים שבין הקציצות. נותנים לעגבניות "להזיע" דקה-שתיים יחד עם הבשר.

- יוצקים פנימה 2 כוסות מים רותחים (מתבלים את המים במלח ופלפל). מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש, מכסים את הסיר ומבשלים במשך 20 דקות. בשלב זה הקציצות מתבשלות לעומק והעגבניות הופכות לרוטב עשיר.

- זה הרגע להוסיף את האורז. מפזרים את האורז השטוף בצורה אחידה בין הקציצות ומעליהן. מוסיפים את כוס המים הרותחים הנותרת (המים צריכים לכסות את האורז וטיפה מעבר). במידת הצורך מוסיפים קורט מלח מעל האורז.

- מביאים את הסיר שוב לרתיחה חזקה ללא מכסה. כשהמים מבעבעים והאורז מתחיל "להציץ", מנמיכים את האש למינימום האפשרי ומכסים את הסיר היטב. מבשלים במשך 20 דקות נוספות.

- טיפ של מקצוענים: כשהזמן עובר, מכבים את האש אבל לא פותחים את המכסה. נותנים לסיר לנוח סגור במשך 10 דקות נוספות. האדים הכלואים יבטיחו אורז אחד-אחד וקציצות רכות שנמסות בפה.

מגישים למרכז השולחן עם עוד קצת פטרוזיליה טרייה מעל, ונהנים מארוחה מושלמת בסיר אחד. בתאבון!