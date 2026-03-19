עם ארבעה מרכיבים בלבד תוך 10 דקות עבודה: פסטה גרנה פדאנו קרמית ומדהימה

מנת הספגטי גרנה פדאנו וצ'ילי היא הדוגמה המושלמת למנה פשוטה, טעימה וקלילה לכל שעות היום. בניגוד לרטבי שמנת כבדים הממסכים את טעם הפסטה, כאן נעשה שימוש ב"אמולסיה" – חיבור בין שומן (חמאה או שמן זית), מי בישול עמילניים וגבינה קשה. התוצאה היא רוטב שעוטף את הכל ויוצר חוויה של מסעדת שף אצלכם במטבח.

הסוד של המנה טמון בגבינת הגרנה פדאנו – גבינה איטלקית קשה בעלת עומק טעמים אגוזי, שמתפקדת לא רק כתיבול אלא כבסיס המבני של הרוטב. השילוב עם פתיתי צ'ילי יוצר ניגודיות מרעננת שהופכת כל ביס למעניין ומאוזן.

רשימת המצרכים (2–3 מנות)

250–300 גרם ספגטי איכותי.

120 גרם גבינת גרנה פדאנו מגורדת דק מאוד (קריטי להמסה חלקה).

חצי כפית פתיתי צ’ילי יבש (או לפי הטעם).

1 כף חמאה או שמן זית כתית מעולה.

אופציונלי: שן שום אחת כתושה וגרידת לימון (אופציונלי, לפרשנות מודרנית).

כוס ממי בישול הפסטה (לשמור לפני הסינון!).

הוראות הכנה: שלב אחר שלב

בישול הפסטה: מרתיחים סיר עם 2–3 ליטר מים וכף שטוחה של מלח. מבשלים את הספגטי לפי הוראות היצרן עד לדרגת אל-דנטה. חשוב: רגע לפני הסינון, שומרים כוס מלאה ממי הבישול העכורים – הם המפתח לרוטב.

פתיחת טעמים במחבת: במחבת רחבה ממיסים את החמאה (או מחממים שמן). מוסיפים את השום ל-15 שניות בלבד ואת הצ'ילי ל-30 שניות נוספות. המטרה היא "לפתוח" את הארומה של התבלינים מבלי לשרוף אותם, מה שעלול ליצור טעם מר.

יצירת האמולסיה: יוצקים חצי כוס ממי הפסטה ששמרנו לתוך המחבת עם הצ'ילי. מעבירים את הספגטי ישירות מהסיר למחבת ומערבבים היטב כך שהפסטה תצופה בנוזל המתובל.

שלב הקרמיות (הקריטי): מכבים את האש (חשוב מאוד!). מוסיפים את הגרנה פדאנו המגורדת בהדרגה תוך כדי ערבוב נמרץ. החום השיורי של הפסטה ימיס את הגבינה לתוך מי הבישול ויצור רוטב קרמי ומבריק.

אם המנה יבשה מדי: הוסיפו עוד מעט מי פסטה.

אם היא נוזלית מדי: הוסיפו עוד מעט גבינה.

סיום והגשה: מוסיפים גרידת לימון לריענון, טועמים ומתקנים מלח במידת הצורך. מגישים מיד.

ממה כדאי להימנע?

אל תוסיפו גבינה על אש דולקת: חום גבוה מדי יגרום לגבינה להיפרד ולהפוך לגושית במקום לקרמית.

אל תוותרו על מי הפסטה: המים האלו מכילים עמילן שמתפקד כ"דבק" המחבר בין השמן לגבינה. בלעדיהם, תקבלו פסטה בשמן ולא פסטה ברוטב.