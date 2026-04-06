מצה בריי: מתכון למלכה הבלתי מעורערת של בוקר הפסח
אין ישראלי שלא גדל על הריח הזה שמשתלט על הבית בבוקר פסח או בשבוע שאחרי, שנותרות שאריות של מצה • המצה בריי היא הפתרון האולטימטיבי למי שכבר שבע מהמצות היבשות ומחפש משהו חם, מנחם ומהיר ב-5 דקות עבודה
בין אם אתם במחנה הסוכר והקינמון ובין אם אתם אנשי הגבינה המלוחה – זה הבסיס שאתם חייבים להכיר.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
המצה בריי היא הוכחה לכך ששלושה מרכיבים בסיסיים יכולים ליצור מעדן.
הסוד למצה בריי מוצלח באמת טמון במידת ההרטבה של המצות: הן צריכות להיות רכות מספיק כדי להיספג בביצה, אבל לא סמרטוטיות מדי, כדי לשמור על הנגיסה המפורסמת.
רשימת המצרכים (למנה זוגית משביעה)
4 מצות.
4 ביצים גדולות.
3–4 כפות מים (או חלב לגרסה עשירה יותר).
מלח ופלפל שחור לפי הטעם.
שמן לטיגון (או חמאה לטעם של פעם).
לקריאה נוספת:
לא יכולים להתאפק? מתכון לקניידלך אוורירי שיגנוב את ההצגה
הכוכב של שולחן החג: קדירת בקר אדום שתגנוב את ההצגה - בעשר דקות עבודה
רק 5 מרכיבים ו-10 דקות עבודה: המתכון לסופלה שוקולד ללא גלוטן שיהפוך ללהיט שלכם
הוראות הכנה: פשוט ומהיר
הכנת המצות: מרטיבים את המצות תחת זרם מים לכמה שניות, מנערים ומפוררים אותן לחתיכות קטנות לתוך קערה.
הבלילה: בקערה נפרדת, טורפים את הביצים עם המים (או החלב), המלח והפלפל עד לקבלת תערובת אחידה.
האיחוד: מוסיפים את שברי המצות לבלילת הביצים ומערבבים היטב. נותנים לתערובת לעמוד דקה אחת כדי שהמצות יספגו את הטעמים.
הטיגון: מחממים מחבת עם מעט שמן או חמאה על להבה בינונית. יוצקים את התערובת (אפשר כשלוליות קטנות כמו לביבות או כ"חביתה" אחת גדולה).
הזהבה: מטגנים 2–3 דקות מכל צד עד לקבלת צבע זהוב-חום משגע וריח שאי אפשר לעמוד בפניו.