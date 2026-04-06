מצה בריי: מתכון למלכה הבלתי מעורערת של בוקר הפסח

אין ישראלי שלא גדל על הריח הזה שמשתלט על הבית בבוקר שאחרי ליל הסדר. המצה בריי היא הפתרון האולטימטיבי למי שכבר שבע מהמצות היבשות ומחפש משהו חם, מנחם ומהיר ב-5 דקות עבודה.

בין אם אתם במחנה הסוכר והקינמון ובין אם אתם אנשי הגבינה המלוחה – זה הבסיס שאתם חייבים להכיר.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

המצה בריי היא הוכחה לכך ששלושה מרכיבים בסיסיים יכולים ליצור מעדן.

הסוד למצה בריי מוצלח באמת טמון במידת ההרטבה של המצות: הן צריכות להיות רכות מספיק כדי להיספג בביצה, אבל לא סמרטוטיות מדי, כדי לשמור על הנגיסה המפורסמת.

רשימת המצרכים (למנה זוגית משביעה)

4 מצות.

4 ביצים גדולות.

3–4 כפות מים (או חלב לגרסה עשירה יותר).

מלח ופלפל שחור לפי הטעם.

שמן לטיגון (או חמאה לטעם של פעם).

הוראות הכנה: פשוט ומהיר

הכנת המצות: מרטיבים את המצות תחת זרם מים לכמה שניות, מנערים ומפוררים אותן לחתיכות קטנות לתוך קערה.

הבלילה: בקערה נפרדת, טורפים את הביצים עם המים (או החלב), המלח והפלפל עד לקבלת תערובת אחידה.

האיחוד: מוסיפים את שברי המצות לבלילת הביצים ומערבבים היטב. נותנים לתערובת לעמוד דקה אחת כדי שהמצות יספגו את הטעמים.

הטיגון: מחממים מחבת עם מעט שמן או חמאה על להבה בינונית. יוצקים את התערובת (אפשר כשלוליות קטנות כמו לביבות או כ"חביתה" אחת גדולה).

הזהבה: מטגנים 2–3 דקות מכל צד עד לקבלת צבע זהוב-חום משגע וריח שאי אפשר לעמוד בפניו.