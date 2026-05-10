בואו נודה באמת: המוקפץ הקלאסי דורש מאיתנו לעמוד מעל המחבת, להקפיץ, להזיע ולקוות שהעוף לא יתייבש והירקות לא יהפכו לסמרטוטים. אבל מה אם היינו אומרים לכם שהנינג'ה שלכם יודע לעשות את כל זה לבד, בזמן שאתם מסדרים את השולחן? הנה המתכון למוקפץ הכי מהיר (והכי עסיסי) שתכינו השנה.

המצרכים:

1 קילו חזה עוף, חתוך לרצועות דקות.

2 גזרים חתוכים למקלות.

2 קישואים חתוכים למקלות.

1 בצל גדול חתוך לרצועות.

סלסלת פטריות שמפיניון (חתוכות לחצי).

חופן תירס גמדי (חתוך לחתיכות גדולות).

1 גמבה חתוכה לרצועות

למרינדה:

4 כפות רוטב סויה איכותי.

1 כף שום כתוש (או 3 שיניים טריות).

1 כף גדושה קורנפלור (הסוד לעוף רך כמו במסעדות!).

להגשה: חבילת נודלס (אטריות ביצים או אורז).

הוראות ההכנה

1. בקערה, מערבבים את רצועות העוף עם הסויה, השום והקורנפלור. הקורנפלור יוצר שכבת הגנה ששומרת על העסיסיות של העוף בטמפרטורה הגבוהה של הנינג'ה. מניחים בצד לכמה דקות של ספיגת טעמים.

2. קוצצים את כל הירקות. אל תפחדו לחתוך אותם בצורה גסה יחסית – אנחנו רוצים שהם יישארו פריכים יחסית ולא יאבדו את הצורה.

3. בוחרים בנינג'ה בתוכנית GRILL על מצב HIGH. מכוונים את הזמן ל-13 דקות.

טיפ של אלופים: שימו את כל הירקות בסיר הנינג'ה כבר בזמן שהמכשיר נמצא בשלב ההחימום המוקדם. זה נותן להם צריבה ראשונית מעולה.

4. כשהמכשיר מצפצף שהוא מוכן לפעולה (Add Food), פותחים, נותנים ערבוב לירקות ומוסיפים פנימה את חזה העוף עם המרינדה. סוגרים ונותנים לקסם לקרות.

5. באמצע הזמן (כשהמכשיר מצפצף לערבוב), פותחים, מערבבים היטב כדי שהעוף ייפרד וכל הטעמים יתערבבו, וסוגרים עד לסיום הזמן.

6. הנודלס: בזמן שהנינג'ה עובד, מבשלים את הנודלס במים רותחים לפי הוראות היצרן ומסננים.

7. הפינאלה: כשהנינג'ה מסיים, מעבירים את כל תכולת הסיר (העוף השחום והירקות הצרובים) לקערה עם הנודלס. מוסיפים עוד זילוף של סויה לפי הטעם, מערבבים ובתיאבון!

שדרוגים שיעשו לכם "וואו":

העוקץ האסייתי: הוסיפו למרינדה של העוף כף אחת של ג'ינג'ר מגורד טרי וכף של שמן שומשום. זה הריח של מסעדה אסייתית אמיתית.

הקראנץ' הסופי: לפני ההגשה, פזרו מעל שומשום קלוי, בצל ירוק קצוץ או בוטנים גרוסים.

חובבי החריף: כף של רוטב צ'ילי חריף או סריראצ'ה בתוך המרינדה תעשה את העבודה.

בתיאבון!