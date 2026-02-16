דרום אפריקה: בוטל משחק נגד בית ספר יהודי ממניעים אנטישמיים

עוד תקרית אנטישמית: הפעם בדרום אפריקה, כאשר בית ספר פרטי בעיר יוהנסבורג סירב להשתתף במשחק טניס שנקבע מראש מול נבחרת בית ספר יהודי, בשל היותו בית ספר יהודי.

המחשק עצמו היה אמור להיערך ב-10 לפברואר, אלא שבבית הספר רודין בו המשחק היה אמור להתקיים, ביטלו את המשחק נגד נבחרת הטניס של בית הספר היהודי 'קינג דיוויד' בטענה ל"כפילות בלוח הזמנים". ביום המשחק נאמר לנבחרת של בית הספר קינג דיוויד שהמשחק יתקיים כמתוכנן. עם זאת, כאשר הגיעה קבוצת קינג דייוויד לרודין, השחקניות סורבו להיכנס בשערי בית הספר.

גרסת בית הספר רודין לכפילות בלוח הזמנים לא שרדה את מבחן המציאות, כאשר הקלטות ותכתובות שהגיעו לרשות הציבור הוכיחו כי הסיבה האמיתית לסירוב הייתה לחץ שהופעל על רודין להחרים את קינג דיוויד בשל היותו בית ספר יהודי.

מורה שליווה את הקבוצה תיאר עד כמה החוויה הייתה משפילה עבור התלמידות: "נערות צעירות שהתאמנו, נסעו והגיעו בתום לב, הורחקו בשער בשל זהותן".

יומיים לאחר התקרית, בית הספר רודין פרסם התנצלות בכתב לבית הספר היהודי, בו הודה כי מעשיו היו "פוגעניים עמוקות לקהילה היהודית ומתנצל בכנות". עוד מודה בית הספר כי "קשיי תקשורת לא היו הסיבה לביטול המשחק, כפי שרודין הבין ותיקשר במקור", ומציין כי הדבר התברר במסגרת "חקירות עצמאיות מתמשכות".

גישור מטעם איגוד בתי הספר העצמאיים של דרום אפריקה (ISASA) שסייע בפתרון המחלוקת בין שני בתי הספר, מסר כי התוצאה מעבירה מסר ברור לפיו אנטישמיות ואפליה מכל סוג שהוא לא יתקבלו בסובלנות בבתי הספר העצמאיים בדרום אפריקה.