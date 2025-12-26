ארה"ב תקפה יעדי דאעש בניגריה בעקבות "טבח בנוצרים"

ארצות הברית ביצעה הלילה (שישי) תקיפות אוויריות נגד יעדים של ארגון הטרור דאעש בצפון-מערב ניגריה, זאת בעקבות גל טבח בנוצרים במדינה בחודשים האחרונים.

הנשיא דונלד טראמפ אישר את הפעולה ומסר כי התקיפה בוצעה בהוראתו הישירה כמפקד העליון של הכוחות המזוינים.

לדברי טראמפ, התקיפות כוונו נגד פעילי דאעש האחראים להרג אזרחים, בעיקר נוצרים, והוגדרו כ"מהלכים מושלמים" שבוצעו על ידי משרד ההגנה האמריקני. הנשיא הדגיש כי ארצות הברית לא תאפשר לטרור האסלאמי הרדיקלי לשגשג, והזהיר כי תקיפות נוספות יבוצעו אם האלימות תימשך.

גורם רשמי אמריקני מסר כי התקיפה בוצעה לבקשת הרשויות בניגריה, וכי היעדים הותקפו במדינת סוקוטו. לפי הדיווח, מספר פעילי דאעש נהרגו בתקיפה. משרד החוץ של ניגריה אישר כי בוצעו פגיעות מדויקות במטרות טרור בצפון-מערב המדינה, וציין כי עדיין מתקיים "שיתוף פעולה ביטחוני מובנה" עם ארצות הברית.

האירועים מדגישים את המתיחות הביטחונית המתמשכת בניגריה, המתמודדת בשנים האחרונות עם פעילות של ארגוני טרור אסלאמיים באזורים שונים במדינה.

בתוך כך, אמש דווח בניגריה דווח על פיגוע התאבדות במסגד במדינת בורנו שבצפון-מזרח המדינה. עדי ראייה מסרו כי הפיצוץ אירע במהלך תפילת הערב. לפחות שבעה בני אדם נהרגו ונוספים נפצעו.