"טענות חסרות בסיס": דרום סודאן מכחישה את הדיווח על הגירת עזתים לשטחה

משרד החוץ של דרום סודאן פרסם היום (רביעי) הודעה בה הכחיש את הדיווחים לפיהם המדינה מנהלת דיונים עם ישראל, בנושא הגירת עזתים לשטחה. "דוחים לחלוטין את הטענות בתקשורת לפיהן ממשלת דרום סודאן בשיח עם ממשלת ישראל על יישוב מחדש של עזתים בשטחי המדינה. האמירות הללו לא משקפות את עמדתנו הרשמית - והן טענות חסרות בסיס", נמסר.

מוקדם יותר היום, נודע כי סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, תגיע לביקור במדינה. מדובר בביקור רשמי ראשון של נציג ממשלת ישראל במדינה. במהלך הביקור צפויה סגנית השר להיפגש עם נשיא דרום סודאן, סאלווה קיר מיארדיט, עם שר החוץ, מנדיי סמאיה קומבא, סגן שר החוץ אקווי בונה מאלוואל מדור, יו"רית הפרלמנט נונו קובה, חברי אגודת הידידות הפרלמנטרית ובכירי ממשל. צפויה לחתום על מזכר הבנות להסדרת התייעצויות בין משרדי החוץ, ולבקר במרכז טראומה שהקימה ישראל בעיר הבירה בשנת 2022, בליווי שרת הבריאות.

הפגישות יתמקדו בהעמקת שיתופי הפעולה בתחומי הבריאות, החינוך, הטכנולוגיה, החקלאות והאנרגיה, בקידום יוזמות משותפות בתחומי הפיתוח האזרחי והביטחוני, בחיזוק שיתופי הפעולה האזוריים, ובאפשרויות מתן סיוע הומניטרי ישראלי, בעקבות האתגרים עמם מתמודדת המדינה בשל המלחמה בסודאן הסמוכה. בשעות אחר הצהריים השכל צפויה לחזור ארצה.

בשעות אחר הצהריים, סגנית שר החוץ השכל הודיעה על חתימת מזכר הבנות (MOU) בין מדינת ישראל לבין רפובליקת דרום סודן, לקיום תכנית התייעצויות בילטרליות בין משרדי החוץ.

לפי הודעת משרד החוץ, "ההסכם נועד לחזק את הדיאלוג המדיני, לקדם שיתופי פעולה בתחומי כלכלה, פיתוח, ביטחון, מדע ותרבות, ולהעמיק את שיתוף הפעולה בזירה הבינלאומית בין המדינות. ההתייעצויות יתקיימו לסירוגין בירושלים ובג'ובה, בהשתתפות נציגים בכירים משתי המדינות, וידונו בסוגיות בילטרליות, אזוריות ובינלאומיות".

כזכור, אמש דווח בסוכנות הידיעות AP כי ישראל מקיימת שיחות עם דרום סודאן על האפשרות להעביר אזרחים עזתים לשטחה. הדיווח מסתמך על שישה גורמים המעורים בפרטים, כאשר לא ברור עד כמה התקדמו השיחות. יש לציין כי אם התוכנית תצא לפועל, זה אומר שיועברו אנשים מאזור מוכה מלחמה ורעב לאזור מוכה מלחמה ורעב נוסף, מה שיעלה סוגיות של זכויות אדם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר אמר שהוא שהוא רוצה לממש את חזונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על העברת חלק גדול מאוכלוסיית עזה דרך תהליך של "הגירה מרצון". במקביל, ישראל הציעה הצעות דומות למדינות אפריקאיות אחרות. אך הפלסטינים ורוב הקהילה הבינלאומית דחו את ההצעות.

כאמור, לדרום סודן, עסקה כזו יכולה לסייע לבנות קשרים קרובים יותר עם ישראל, שהיא כיום הכוח הצבאי החזק ביותר במזרח התיכון. זו גם אפשרות לדריסת רגל עם טראמפ, שהעלה את הרעיון של יישוב אוכלוסיית עזה בפברואר אך נראה שנסוג ממנו בחודשים האחרונים. נציין כי שר החוץ של דרום סודן, ביקר ביהודה ושומרון רק בשבוע שעבר, יחד עם ראשי מועצות שומרון ובנימין, יוסי דגן וישראל גנץ.