בלעדי: שליח i24NEWS בדיווח ראשון מסומלילנד | צפו

בלעדי: שליח i24NEWS בסומלילנד, יונתן רווה, בדיווח ראשון אחרי ההכרה הישראלית. הוא העיתונאי הישראלי הראשון שמדווח מהמדינה. התיעוד המלא ישודר הערב (שני) במהדורה.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז ביום שישי על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. נתניהו חתם על הכרזה משותפת עם שר החוץ גדעון סער ונשיא הרפובליקה אבדירחמן מוחמד עבדילאהי.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הכרזה זו היא ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

עוד נמסר כי נתניהו בירך את נשיא סומלילנד ושיבח את מנהיגותו ומחויבותו לפעול לביטחון, יציבות ושלום. ראש הממשלה הזמין את הנשיא לקיים ביקור רשמי בישראל. במקביל, עבדילאהי בירך את נתניהו והביע הערכה רבה על מאמציו הגדולים במלחמה בטרור ובהשגת שלום אזורי.

"מדינת ישראל מתוכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם רפובליקת סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה", הוסיפו בלשכת רה"מ. גורם מעורה בפרים מסר ל-i24NEWS כי איחוד האמירויות, שלה קשר קרוב לסומלילנד, הייתה מעורבת במגעים להכרה הישראלית בעצמאות המדינה. בתוך כך, מצרים, סומליה, טורקיה וג'יבוטי גינו את ההכרה של ישראל בסומלילנד.

סומלילנד נזכיר נמצאת במרחב בעל חשיבות ביטחונית ואסטרטגית לישראל, באזור קרן אפריקה והים האדום, בפתח מפרץ עדן, מול דרום תימן וקרובה גיאורפית באופן יחסי לאזור בשליטת החות'ים. ניתן להניח שישראל רואה בזה יתרון משמעותי בשיתוף הפעולה איתה. בשנים האחרונות סומלילנד מקיימת קשרים עם האמירויות ועדיין מחכה להכרה בין לאומית רחבה. סומלילנד נחשבת מדינה פרו מערבית. אפשר להניח שהיא רואה בקשר עם ישראל גם גשר להכרה מצד ארה"ב.

משרד החוץ התיר לפרסום כי כחלק מהמגעים החשאיים האינטנסיביים שנוהלו מזה חודשים בין ישראל לסומלילנד, הגיע נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי לביקור חשאי בישראל בחודש אוקטובר, בו נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער, וראש המוסד דדי ברנע.

כמו כן אמרו במשרד החוץ כי שר החוץ גדעון סער, ריכז מזה חודשים מגעים חשאיים עם סומלילנד, במסגרתם נפגש עם פמליית הנשיא עבדילאהי מספר פעמים.

נשיא סומליה התייחס להכרזה הישראלית על הכרה בריבונותה של סומלילנד, אשר אמר כי "המעשה העוין של נתניהו להכרה בחלק מצפון סומליה מפר את החוק הבינלאומי".

בעקבות ההכרזה, נציגות סומליה באו"ם ביקשה לכנס את מועצת הביטחון של הארגון לדיון דחוף, שתתכנס היום. שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, התייחס לבקשה לדיון ואמר: "ישראל תפעל מתוך אחריות ושיקול דעת, ולא תירתע מדיונים פוליטיים שמנסים לערער על החלטות ריבוניות. נמשיך לשתף פעולה עם כל גורם התורם ליציבות אזורית".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין לעיתון ה"ניו יורק פוסט", שם נשאל האם הוא מתכוון לעשות צעד דומה - והשיב בשלילה. טראמפ אף שאל: "מישהו יודע בכלל מה זה סומלילנד?".

הנשיא האמריקני אמר כי הוא לא ממהר להכיר בסומלילנד, לאחר שזו מצידה כבר הודיעה על כוונתה להצטרף להסכמי אברהם. "זה ייבחן", אמר. "הכול נבחן, נלמד את הנושא. אני לומד המון דברים ותמיד לוקח החלטות שמתבררות כנכונות".

הכירו את סומלילנד

ההיסטוריה של סומלילנד המודרנית מתחילה בשנת 1991. בסומליה התנהלה אז מלחמת אזרחים, וקבוצת מחוזות מכריזה על עצמאות והופכת למדינה עצמאית בשם סומלילנד. מבחינת ההגדרה של מדינה לסומלילנד יש כל מה שצריך.

יותר משישה מיליון תושבים גרים במדינה ששטחה הוא כ-130 אלף קילומטרים רבועים. המשטר הוא נשיאותי וחילופי השלטון נעשים בצורה מסודרת. לדוגמה, בשנה שעברה זכה מנהיג האופוזיציה במדינה ברוב של שני שלישים והפך לנשיא.

המיקום של סומלילנד הוא חשוב עבור המעצמות, מפרץ עדן. נמל ברברה ששוכן לחוף הים נחשב מקום שגם רוסיה וגם ארצות הברית רוצות בו דריסת רגל.

ואם אתם שואלים את עצמכם איך אפשר להגיע לשם - אז מתברר שזו לא ממש בעיה. המחירים מתחילים ב-900 דולרים לכרטיס הלוך ושוב. אפשר להגיע לסומלילנד דרך האמירויות או דרך אתיופיה בין 7 ל-10 שעות טיסה.