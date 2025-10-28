טבח בסודאן: בירת דארפור נכבשה - המורדים מבצעים זוועות

לאחר ההשתלטות על אל-פאשר, בירת צפון דארפור שבסודאן, על ידי מיליציית RSF, במדינה מדווחים היום (שלישי) כי בימים האחרונים הוציאו המורדים יותר מ-2,000 אזרחים לא חמושים. בתיעודים שהופצו נראים אזרחים יושבים על הקרקע - ונורים על ידי פעילים מטווח אפס.

בסודאן מדווחים כי יש רציחות המוניות, הנובעות ממניעים אתניים, וזוועות נוספות שמבוצעים על ידי מיליציית "התמיכה המהירה" (RSF). מעבדת המחקר ההומניטרי של אוניברסיטת ייל שבארצות הברית, שעוקבת אחר מלחמת האזרחים בסודאן באמצעות תיעודי לויין, אמרה כי ישנם ראיות המעידים על אירועי רצח המוני שמבוצעים במקום.

המעבדה מטעם האונבירסיטה אמרה כי ייתכן והמקום "נמצא בתהליך שיטתי ומכוון של טיהור אתני של קהילות לא-ערביות ממספר משפחות, באמצעות עקירה בכפייה והוצאות להורג ללא הרף". לפי המעבדה, פעולות אלו נעשות "מדלת לדלת".

כזכור, בימים האחרונים הודיעה מיליציית ה-RSF כי השתלטה על אל-פאשר, בירת צפון דארפור שבסודאן מידי "שכירי חרב ומיליציות". מפקד צבא סודאן אמר כי כוחותיו נסוגו מהעיר "למקום בטוח יותר". מפקד זכויות האדם באו"ם אמר כי מאז קיים סיכון גובר ל"הפרות וזוועות ממניעים אתניים" באזור. משרד זכויות האדם בארגון הוסיף כי התקבלו דיווחים על הוצאות להורג המוניות, על ידי אנשי מיליציית "התמיכה המהירה".