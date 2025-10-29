הטבח בסודאן נמשך: מאות בני אדם נרצחו בבי"ח באל-פאשר

מאות בני אדם, בהם מטופלים בבתי חולים באל-פאשר שבסודאן, נרצחו בימים האחרונים על ידי מיליציית "התמיכה המהירה" (RSF) - כך דווח היום (רביעי) ב-AP. עובדים סיוע מטעם האו"ם ותושבים שוחחו עם סוכנות הידיעות ותיארו פרטים מחרידים מתוך המדינה.

מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גברייסוס, אמר בהצהרה כי לפחות 460 חולים ומלווים נרצחו. על פי הדיווחים, האירועים התרחשו בין היתר בבית החולים הסעודי ליולדות, הנמצא באל-פאשר. המנכ"ל אמר כי הארגון "מזועזע עמוקות" מכך.

קבוצת רופאים העוקבת אחר המלחמה במדינה אמרה אמש כי אנשי המיליצייה "הרגו בדם קר את כל מי שמצאו בתום בית החולים הסעודי, כולל חולים ומלוויתהם וכל מי שנכח במחלקות השונות". תושבת העיר, אם לארבעה ילדים שנמלטה מהעיר, אמרה כי "הם לא גילו רחמים לאף אחד".

מיליציית "התמיכה המהירה" הודיעה בימים האחרונים כי השתלטה על אל-פאשר, בירת מחוז צפון דארפור שבסודאן. מאז, מתקבלים דיווחים במדינה על אירועי רצח המוני שמתרחשים, המונים יותר מ-2,000 קורבנות ונובעים ככל הנראה ממניעים אתניים. בתיעודים שהופצו נראים חמושים מוציאים להורג אזרחים בזמן שהם יושבים על הקרקע.