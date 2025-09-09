"רחפן פגע": פיצוץ מסתורי על ספינת המשט של גרטה טונברג

מומלצים -

אחת מסירות משט ה"סומוד" של גרטה טונברג לרצועת עזה עלתה באש היום (שלישי) סמוך לתוניסיה. הפעילה טענה כי מדובר בפגיעת רחפן אך בתוניסיה מכחישים. כל ששת הנוסעים ואנשי הצוות לא נפגעו.

הרשויות התוניסאיות מסרו כי מקור הפיצוץ בספינה הוא פנימי, ודובר המשמר הלאומי של תוניסיה אמר לרדיו Mosaique FM כי לדיווחים על תקיפת רחפן על המשט "אין בסיס אמיתי".

הסירה הנושאת דגל פורטוגלי ספגה נזק אש לסיפון הראשי שלה ולאחסון שמתחתיו, כך נמסר בהצהרה מטעם המשט.

המשט ההומניטרי "סומוד" יצא לרצועת עזה מברצלונה ביום שני שעבר, ועליו מאות פעילים, בהם גם גרטה טונברג, "אנחנו נשבור את המצור שהטילה ישראל", הסבירה. בריאיון ל"סקיי ניוז" הוסיפה טונברג כי "המטרה היא להביא סיוע סימבולי, אבל גם לפתוח מסדרון הומניטרי". כשנשאלה לגבי עמדותיה בנוגע לארגון הטרור חמאס אמרה: "אני לא תומכת בהרג אזרחים, אבל אם מתרגמים את זה למציאות ומסתכלים על מאות האלפים שמתים בעזה, ישנם כמה מאות אלפים שנמנע מהם כבוד אנושי וצדק על ידי ישראל".