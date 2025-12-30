שר החוץ של סומלילנד ל-i24NEWS: "לא נקלוט פליטים מעזה"

בניגוד למה שמצופה ממדינה אפריקנית, ועל אף היחסים המתוחים עם המשטר בסומליה - סומלילנד מצליחה לשמור על יציבות וביטחון יחסי, והתושבים מברכים על ההכרה הישראלית בעצמאות המדינה. יתרה מכך - מאז ההכרה במדינה, המקומיים מפגינים יותר אהדה כלפי ישראל, גם כאלו שמגדירים את עצמכם שתומכים בפלסטינים.

סיור ברחובות העיר הבירה הרגייסה מגלה שילוב מעניין של צבעוניות רבה, לצד עוני ניכר. רמת האינפלציה במדינה גבוהה במיוחד, ושער החליפין של המטבע המקומי עומד על 10,000 שילינג עבור דולר אחד.

שמה של סומלילנד עלה בעבר כמקום אפשרי לקליטת פליטים עזתים, אך שר החוץ של המדינה האפריקנית מכחיש בתוקף את התוכניות לכך, ואף טוען כי מדובר בניסיונות תעמולה של מדינות עוינות. כמו כן מקווה השר כי הכרה בסומלילנד יכולה לתרום ליציבות באזור.

עם ההכרה הישראלית בעצמאות המדינה, מקווים במדינה כי הצעד יוביל להכרה של מדינות נוספות בעולם בריבונות של סומלילנד, וגובר הרצון שלא להתאחד עם סומליה.