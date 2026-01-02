המסע לסומלילנד: התיעוד הנדיר מבית הכנסת העתיק | מיוחד

שליח i24NEWS לסומלילנד יונתן רוה, יצא למסע מרהיב במדינה הקטנה באפריקה והביא משם הצצה נדירה לבית הכנסת העתיק, שלא רואים כל יום.

לאחר חיפושים ארוכים במדינה, איתר כתבנו את השכונה בה נמצא בית הכנסת. לטענת המקומיים, השכונה אף בעבר הייתה יהודית. כיום, המבנה עצמו הוא קורה תומכת וקשתות, עליו מתעקשים גם גורמים בממשלה כי בעבר היה מבנה יהודי.

הנמל של ברברה, אליו הגיע שליח i24NEWS, נחשב למקום האסטרטגי שנמצא רק 145 קילומטרים מחופי תימן. "הישראלים מוזמנים לבוא לכאן, המקום הזה היה חלק ממה שנקרא 'דרך המשי העתיקה', שכיום היא מודרנית", סיפרו התושבים לכתבנו יונתן רוה.