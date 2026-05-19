התפרצות האבולה באפריקה: רופא אמריקני נמצא חיובי לנגיף

התפרצות אבולה באפריקה: אזרח אמריקני נמצא חיובי לנגיף לאחר שנחשף אליו בזמן שעבד עם קבוצת מיסיון רפואית ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האזרח פונה לגרמניה לצורך קבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח תסמינים במהלך סוף השבוע, כך נמסר מהמרכזים לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב (CDC).

לפחות 118 מקרי מוות דווחו בהתפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, כאשר ישנו חשד ליותר מ-390 מקרים נוספים, כך מסרו גורמים רשמיים. מה-CDC נמסר כי הם פועלים לפינויים של לפחות שישה אמריקנים נוספים שנחשפו לנגיף.

הסוכנות לא זיהתה את האמריקני שנפגע מהנגיף, אך קבוצת המיסיונרים הרפואית אישרה שאחד מרופאיה, פיטר סטאפורד, הוא שנמצא חיובי. הוא נחשף בעת טיפול בחולים בבית החולים Nyankunde בבוניה, שם הוא עובד מאז 2023.

שני רופאים נוספים מהקבוצה נחשפו לאבולה בזמן טיפול בחולים, כולל אשתו של סטאפורד, ד"ר רבקה סטאפורד, אך הם לא חוו תסמינים ופעלו לפי נהלי הבידוד, כך נמסר בהצהרה.