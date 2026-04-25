ארני דוסיו, בעל יקב מקליפורניה בן ה-75 הידוע בחיבתו לציד חיות בר ("Big Game"), נהרג לפני כשבוע במהלך מסע ציד בגבון. דוסיו בן ה-75, שהחזיק באוסף מרשים של פריטי ציד מכל העולם, הגיע למדינה האפריקנית במטרה לצוד אנטילופה מסוג צביון צהוב-גב. במהלך המעקב בתוך יער גשם סבוך, נקלעו דוסיו והמדריך המלווה שלו לעימות קטלני עם קבוצה של חמש פילות יער שליוו גור.

על פי הדיווחים, הראות הלקויה ביער מנעה מהשניים להבחין בחיות עד לרגע המפגש הגורלי. הפילות, שחשו בסכנה לצאצא שלהן, תקפו את הציידים באופן מיידי. בעוד המדריך המקצועי הצליח לשרוד את המתקפה עם פציעות קשות, דוסיו נרמס על ידי חיות הענק ומת במקום.

דוסיו היה דמות מוכרת בקהילת הציידים בארה"ב ונהג לערוך מסעות ציד מורשים ויקרים ברחבי העולם. לצד פעילות זו, הוא היה מעורב בחיי הקהילה בלוג'י (Lodi) שבקליפורניה ועסק בפעילות צדקה ענפה. שגרירות ארצות הברית פועלת כעת להחזרת גופתו לקבורה במדינתו, שם ממתינים לו אשתו ושני בניו המנהלים את עסקי היין של המשפחה.

האירוע מעורר שוב את הדיון הציבורי סביב ספורט הציד באפריקה, המושך אליו תיירים בעלי אמצעים אך מעורר ביקורת רבה מצד ארגוני שימור טבע. גבון נחשבת לאחד המעוזים האחרונים של פילי היער בעולם, עם אוכלוסייה המוערכת בכ-95,000 פרטים. מותו של דוסיו מצטרף למקרה דומה מהשנה שעברה, בו צייד אמריקני נוסף נהרג על ידי תאו בדרום אפריקה במהלך פעילות דומה.