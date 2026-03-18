תאונת דרכים קטלנית בשארם א-שייח': ישראלי היה בדרכו לחו"ל - ונהרג

ישראלי נוסף נפצע בינוני ופונה לבית חולים מקומי • ההרוג היה בדרכו לחו"ל דרך מצרים • זק"א ומשרד החוץ מטפלים בהבאת גופתו לארץ

יולי סלומון ■ כתבת צרכנות ותיירות
שארם א-שייח, סיני, ארכיוןמשה שי/פלאש 90

ישראלי כבן 30 נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים בשארם א-שייח בסיני, מצרים. ישראלי נוסף נפצע בינוני ופונה לבית חולים מקומי. ההרוג היה בדרכו לחו"ל דרך שארם א-שייח. 

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומי בזק"א שמטפל באירוע, סיפר: "מיד עם קבלת הדיווח יצאתי למקום על מנת לטפל באירוע במהירות האפשרית. כעת יחד עם משרד החוץ. אנו פועלים להעביר את ההרוג והפצועים לשטח ישראל".

