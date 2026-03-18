ישראלי כבן 30 נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים בשארם א-שייח בסיני, מצרים. ישראלי נוסף נפצע בינוני ופונה לבית חולים מקומי. ההרוג היה בדרכו לחו"ל דרך שארם א-שייח.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומי בזק"א שמטפל באירוע, סיפר: "מיד עם קבלת הדיווח יצאתי למקום על מנת לטפל באירוע במהירות האפשרית. כעת יחד עם משרד החוץ. אנו פועלים להעביר את ההרוג והפצועים לשטח ישראל".