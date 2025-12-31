בחזית מול החות'ים: שליחנו בסומלילנד בנקודה האסטרטגית הכי קרובה לתימן

רק ימים ספורים חלפו מההכרה האסטרטגית של ישראל בסומלילנד, ואחת המשמעויות המרכזיות של המהלך הזה הוא הקרבה האסטרטגית לתימן. יונתן רוה, שליח i24NEWS למדינה, ביקר היום (רביעי) בנמל האסטרטגי בסומלילנד - הכי קרוב שניתן להגיע מול הטריטוריה החות'ית.

כאמור, הנמל נמצא במרחק 145 קילומטרים מהגבול עם תימן, כשביום טוב אפשר כמעט לראות אותה. יונתן רוה הגיע למקום כשהוא מלווה בצוות אנשים - הכולל נציג ממשרד החוץ של סולמלילנד, נהג מקומי וחייל. הביקור נותן, בפעם הראשונה, לביטוי "הנהג שלנו חברהמן" את המשמעות הכי קרובה שאפשר לאמת.

מהנמל יוצאות אלפי מכליות מדי יום, רובן לאתיופיה - שאין לה גישה לים. הנמלםי האחרים באזור - ג'יבוטי ועדן - נהנים מהשקעות סיניות ופרו איראניות (בהתאמה) - כך שאפשרות לדריסת רגל של דובאי וארצות הברית במקום, עם הבסיס הצבאי שעתיד להיבנות כאן, בהחלט נותנת לנו תמונת מצב רחבה יותר על רצון ישראל במדינה הזאת.

בתוך כך, החגיגות בבירה הרגסיה לציון ההכרה הישראלית נמשכות. חלק מהנוכחים מניפים דגלי ישראל ושמחה רבה נרשמת במקום. אולי עכשיו יותר ברור מה יש למדינה שנמצאת כל כך רחוק מאיתנו לחפש אצלנו, ומה יש לנו לחפש אצלה.

