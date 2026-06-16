כף ורדה, מדינת איים קטנה בחופים המערביים של אפריקה, עשתה היסטוריה כשהעפילה בפעם הראשונה בתולדתיה למונדיאל, והדהימה את העולם כשמנעה ניצחון מנבחרת ספרד, הנחשבת פייבוריטית לקחת את כל הטורניר. כיאה למדינה קטנה באחד האזורים הפחות מוכרים בעולם, כף ורדה לרוב עוברת מתחת לרדאר, אבל כשחופרים מספיק עמוק מגלים פנינה אמיתית ששווה להתעכב עליה - ואפילו לבקר בה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בעוד שאזורים רבים באפריקה מתמודדים עם חוסר יציבות פוליטית, הרפובליקה של כף ורדה (Cabo Verde) מצליחה לבסס את מעמדה כסיפור הצלחה יוצא דופן. הארכיפלג הגעשי, הממוקם כ-500 קילומטרים מחופיה המערביים של היבשת, מציג שילוב נדיר בין דמוקרטיה חזקה, הישגים בריאותיים חסרי תקדים וזינוק תיירותי וספורטיבי שמושך את תשומת הלב הבינלאומית.

עד שנת 1975 כף ורדה הייתה תחת שלטון קולוניאלי של פורטוגל. בימי סחר העבדים האטלנטי, כף ורדה הייתה תחנת מעבר בין אפריקה לברזיל, מה שתרם לשגשוג הכלכלי של המושבה הפורטוגזית. בשנת 1992 המדינה עשתה את המעבר ממשטר ריכוזי למשטר רב-מפלגתי, וכיום היא נחשבת לאחת הדמוקרטיות היציבות ביותר באפריקה.

למרות מחסור משמעותי במשאבי טבע ובקרקע חקלאית, המדינה הצליחה להזניק את מדדי איכות החיים שלה. בפברואר 2024 הגיעה המדינה להישג היסטורי כאשר קיבלה אישור רשמי מארגון הבריאות העולמי על מיגור מוחלט של מחלת המלריה בשטחה, וכיום היא בעלת תוחלת החיים הארוכה ביותר ביבשת אפריקה.

במקביל, ענף התיירות באיים עובר גם הוא טרנספורמציה. הארכיפלג, המורכב מעשרה איים, מציע מגוון גיאולוגי נדיר: מהחופים הלבנים של סאל ובואה ויסטה המדורגים גבוה במדדי התיירות העולמיים, ועד להר הגעש הפעיל "פיקו דו פוגו" המתנשא לגובה של 2,829 מטרים. המדינה משקיעה רבות בתשתיות תיירותיות, החל מצלילה באתרים געשיים ועד למסלולי טרקים בעמק פול המוריק בסנטו אנטאו.

למרות המודרניזציה, כף ורדה שומרת בקנאות על זהותה הייחודית, המשלבת שורשים אפריקאיים ופורטוגזיים. השפה הקריאולית (קריולו) היא לב החיים הציבוריים, וסגנון המוזיקה הלאומי ה"מורנה" הוכר כנכס תרבותי בעל חשיבות עולמית. וממש כמו בברזיל, גם בכף ורדה חוגגים את הקרנבל בעיר מינדלו, שנחשבת לבירה התרבותית של המדינה.

גם בתחום הסביבתי המדינה רושמת הישגים: האי בואה ויסטה משמש כיום כאחד משלושת אתרי הקינון המרכזיים בעולם עבור צבי ים בסכנת הכחדה, ומדי שנה פוקדים את חופיה לווייתני גיבנון, מה שהופך את המדינה למוקד מרכזי למחקר ושימור ימי.