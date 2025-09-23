אביו של אילון מאסק הואשם בהתעללות מינית ב-5 מילדיו

מומלצים -

‏אביו של אילון מאסק, ארול, הואשם הלילה (שלישי) בהתעללות מינית בחמישה מילדיו ובילדים חורגים. לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", ארול, לשעבר פוליטיקאי ויזם - היה נשוי שלוש פעמים ויש לו שבעה ילדים, לא כולל את ילדיה של אשתו השנייה.

הוא תומך נלהב בעידוד הילודה, ואמר בעבר ל-"The Sun" כי "הדבר היחיד שאנו כאן בשבילו הוא להתרבות". אילון הוא ילדו הבכור, והוא לא נמצא בקשר עם אביו במשך שנים, אם כי לא ברור מתי בדיוק הם הפסיקו לדבר. בעבר טען שאביו "עשה כל דבר מרושע שניתן לחשוב עליו".

עיקר ההאשמות מתמקד באחת מבנותיו החורגות של ארול, שאימה הייתה אשתו השלישית, היידה-מארי בזוידנהוט (הם נישאו ב-1992). על פי הטיימס, הבת החורגת סיפרה לקרובי משפחה שארול נגע בה בבית המשפחה ב-1993, כשהייתה בת 4. עשר שנים מאוחר יותר, היא אמרה שתפסה אותו מריח את התחתונים המשומשים שלה. ב-2009 - כשהייתה בת 21 ואימה וארול כבר התגרשו - הוא לכאורה "נישק אותה ותקע את לשונו בפיה", מה שגרם לה להגיש צו הגנה זמני ממנו, שהתקבל.

ארול הכחיש את ההאשמות בתגובה ל"טיימס", וטען שהבת החורגת היא ש"נשקה לי באופן לא הולם". לטענתה, מאוחר יותר היא ילדה ילד עם ארול כשהייתה בשנות ה-20 לחייה (הוא טוען למעשה שיש לו שני ילדים מאחת מבנותיו החורגות, איתה התחבר מחדש ב-2017, שמונה שנים לאחר שהתגרש מאימה. לפי ה"טיימס", הבת אמרה שרק אחד מילדיה הוא שלו).

בני משפחה גם טוענים כי ארול התעלל בשתי בנותיו הביולוגיות כמו גם באחד מבניו החורגים. בשנת 2023, בנו בן ה-5 של ארול דיווח כי נגע בו בצורה בלתי הולמת, וההאשמה הזו גרמה להתערבות של בני משפחה ועובדת סוציאלית. שלוש חקירות משטרתיות שונות נגד ארול נפתחו לכאורה בדרום אפריקה ובקליפורניה, כולל אחת הנובעת מההאשמות של הבן הצעיר, שהטיימס מדווח שהפרקליטות סגרה בגין חוסר בראיות. תיק נוסף נסגר מאז, ולא ברור אם התיק השלישי עדיין פתוח. ארול לא הורשע בשום פשע.