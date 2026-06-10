12 בני אדם נהרגו ותשעה נוספים נפצעו באירוע ירי המוני ביישוב הבלתי פורמלי ג'אמפרס בקליבלנד, מזרחית לעיר יוהנסבורג בדרום אפריקה, כך דווח היום (רביעי) בכלי תקשורת מקומיים.

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על פי הדיווחים, בסביבות השעה 23:10 אמש המשטרה הגיבה לאירוע ירי ביישוב הבלתי פורמלי. עם הגעתם של השוטרים, הם מצאו אנשים רבים עם פצעי ירי. שמונה גברים ושלוש נשים הוכרזו כמתים במקום. גבר נוסף מת מאוחר יותר מפצעיו בבית החולים. לפחות תשעה בני אדם נוספים פונו לבתי חולים שונים לקבלת טיפול.

דובר המשטרה, קפטן טינטסוואלו סיבקו, הצהיר: "נטען כי יותר מעשרה חשודים ירדו מטויוטה לבנה ליד תחנת דלק בקליבלנד. החשודים נכנסו לכאורה ליישוב הבלתי פורמלי ונעו באזור עד שפתחו באש על תושבים וחברי קהילה במספר מוקדים לפני שנמלטו מהמקום באותו רכב".

המשטרה מסרה כי פתחה במצוד אחר יותר מעשרה חשודים בעקבות הירי ביישוב הלא רשמי ג'אמפרס. נכון לשעה זו טרם בוצעו מעצרים. המניע לאירוע אינו ידוע. כידוע, לדרום אפריקה יש שיעור רצח מהגבוהים בעולם, עם ממוצע של כ-60 מקרי רצח ביום.