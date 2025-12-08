ניגריה: 100 תלמידים שנחטפו - שוחררו, גורל היתר לא ידוע

בתקשורת המקומית בניגריה דיווחו היום (שני) כי 100 מהילדים שנחטפו ב-21 בנובמבר מבית הספר הקתולי הפנימייתי "סנט מרי" שוחררו. החטיפה בוצעה על ידי חמושים, שפשטו על בית הספר בכפר פאפירי שבמדינת ניז'ר, וחטפו 303 ילדים ו-12 אנשי צוות.

כ-50 תלמידים הצליחו להימלט מהחוטפים ביומיים שלאחר המתקפה, אך מאז ועד להודעת השחרור, לא התקבל כל מידע על מצבם או מיקומם של יתר החטופים, שחלקם בני שש בלבד.

הילדים ששוחררו הגיעו לבירת ניגריה, אבוג'ה, וצפויים לעבור לרשויות במדינת ניז'ר, שם יתאחדו עם משפחותיהם. פרטי מבצע השחרור עדיין לא ברורים, ולא נמסר אם הוא הושג במשא ומתן, בפעולה צבאית, או אם שולם כופר כלשהו.

בעקבות השחרור, עדיין נותרו בשבי כ-153 ילדים ו-12 אנשי צוות, וקיים חשש כבד לגורלם. הקהילה המקומית והבישוף האחראי על בית הספר הביעו שמחה זהירה על שחרור חלק מהילדים, אך הדגישו כי הם ממתינים להודעה רשמית מהממשלה וממשיכים להתפלל לשובם של כל החטופים.

הטרגדיה כבר גבתה מחיר כבד, כאשר שני הורים לילדים חטופים נפטרו מאז החטיפה, אחד מהם מהתקף לב שנגרם כתוצאה מהמצוקה והחרדה. חטיפות המוניות של תלמידים מבתי ספר הפכו לתופעה נפוצה בצפון ובמרכז ניגריה, שם פועלות כנופיות חמושות וארגוני טרור אסלאמיים, החוטפים את הילדים לצורך קבלת כופר.