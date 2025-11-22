מתקפה מזעזעת בניגריה: 303 ילדים נוצריים נחטפו ע"י חמושים

303 תלמידים ו-12 מורים בבית ספר קתולי נחטפו הלילה (בין שישי לשבת) על ידי חמושים במהלך מתקפה על המוסד, "סנט מרי", במדינת ניז'ר ​​שבניגריה. התלמידים, בנים ובנות כאחד, הם בגילאי 10 עד 18.

החטיפה התרחשה בבית ספר של קהילת פאפירי המרוחקת בניז'ר ​, התרחשה ארבעה ימים לאחר ש-25 תלמידי בית ספר נחטפו בנסיבות דומות בעיירה מאגה השכנה במדינת קבי, הנמצאת במרחק 170 קילומטרים.

לפי שעה, אף ארגון לא נטל אחריות על החטיפות והרשויות מסרו כי חוליות טקטיות נפרסו לצד ציידים מקומיים במאמץ לאתר ולחלץ את הילדים.

ניגריה מתמודדת כיום עם גל מדאיג של מתקפות על ידי קבוצות חמושות הפוגעות באוכלוסייה אזרחית פגיעה ומבצעות חטיפות המוניות למטרות כופר. המדינה סובלת גם מהתקפות שמונעות ממניע דתי ומעימותים אלימים אחרים הנובעים ממתחים קהילתיים ואתניים, וכן ממחלוקות בין חקלאים לרועי צאן על גישה מוגבלת לקרקעות ולמשאבי מים.