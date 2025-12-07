ניסיון הפיכה צבאי אירע הבוקר (ראשון) בבנין שבאפריקה. בתחנת הטלוויזיה הלאומית של המדינה, נראו חיילים טוענים כי הדיחו את הנשיא המכהן פטריס טאלון מהשלטון - ומודיעין על השעיית החוקה.

כאמור, בשעות הבוקר המוקדמות החלה מתקפה על מעונו הרשמי של הנשיא בבירה פורטו-נובו. חיילים, בראשות הקצין פסקל טיגרי, השתלטו לאחר מכן על תחנת הטלוויזיה - והודיעו בשידור חי כי טאלון "הודח מתפקידו". משרד הנשיאות מסר כי הוא בטוח ושהצבא הסדיר משתלט מחדש על האזור.

הקבוצה שביצעה את ניסיון ההפיכה מכנה את עצמה "הוועדה הצבאית לחידוש היסוד". הנשיא טאלון, נמצא בשלטון מאז 2016 והיה אמור להתפטר מתפקידו באפריל האחרון לאחר הבחירות. מועמדו של טאלון, שר האוצר לשעבר רומואלד וודאגני, היה המועמד המוביל לניצחון בבחירות. מועמד האופוזיציה רנו אגבודז'ו נדחה על ידי ועדת הבחירות בטענה שאין לו מספיק ספונסרים.