דיווח: מחבלי חמאס ששהו במלון יוקרה בקהיר פונו ממנו

מחבלי חמאס פונו ממלון חמישה כוכבים בקהיר בעקבות חשיפה של "Daily Mail" הבריטי על כך שהם שוהים במקום לצד תיירים מערביים תמימים, כך דווח היום (שלישי). יותר מ־150 מחבלים מסוכנים הועברו ממלון "מריוט רנסנס קהיר מיראז' סיטי" בתוך שעות ספורות לאחר שהעיתון פרסם את הפרטים ביום שבת האחרון.

בנוסף לפי הדיווח, צוותי טיסה בריטיים שהיו במקום הזדעזעו מהסיפור, כיוון שלא היה להם כל מושג שהם שהו בין מחבלים קיצוניים. הטרוריסטים הועברו למלון מרוחק בבעלות מצרית, ששמו לא נחשף, במרחק כשעה משדה התעופה וממרכז העיר.

נזכיר כי ביום שבת דיווח העיתון שכ-154 מחבלים מתוך ה-250 ששוחררו במסגרת העסקה שוהים במלון היוקרתי בבירה המצרית. ה"דיילי מייל", שלח עיתונאים סמויים לאתר היוקרתי, בו שהו גם מחבל דאעש ואף מפקיד בכיר בחמאס.

עוד לפי הדיווח, ייתכן כי חלקם יועברו לגור בקרוב ביעדים חדשים באזור קטאר, טורקיה ותוניסיה. קצין מודיעין ישראלי לשעבר מסר לעיתון כי "אין הגבלה על תנועותיהם, הם יכולים ללכת בחופשיות, לנסוע לאירופה, לקבל תרומות מתומכים ואף לזכות בגיבוי ממפגינים. הם יתאגדו מחדש במהירות ויקימו תאי טרור חדשים", הוסיף.