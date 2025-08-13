העברת עזתים: סגנית שר החוץ תבקר בדרום סודן

מומלצים -

על רקע הדיווחים על מגעים להעברת עזתים לשטחה, סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, תגיע הבוקר (רביעי) לדרום סודן. מדובר בביקור רשמי ראשון של נציג ממשלת ישראל במדינה.

במהלך הביקור צפויה סגנית השר להיפגש עם נשיא דרום סודן, סאלווה קיר מיארדיט, עם שר החוץ, מנדיי סמאיה קומבא, סגן שר החוץ אקווי בונה מאלוואל מדור, יו"רית הפרלמנט נונו קובה, חברי אגודת הידידות הפרלמנטרית ובכירי ממשל. צפויה לחתום על מזכר הבנות להסדרת התייעצויות בין משרדי החוץ, ולבקר במרכז טראומה שהקימה ישראל בעיר הבירה בשנת 2022, בליווי שרת הבריאות.

הפגישות יתמקדו בהעמקת שיתופי הפעולה בתחומי הבריאות, החינוך, הטכנולוגיה, החקלאות והאנרגיה, בקידום יוזמות משותפות בתחומי הפיתוח האזרחי והביטחוני, בחיזוק שיתופי הפעולה האזוריים, ובאפשרויות מתן סיוע הומניטרי ישראלי, בעקבות האתגרים עמם מתמודדת המדינה בשל המלחמה בסודן הסמוכה. בשעות אחר הצהריים השכל צפויה לחזור ארצה.

השכל מסרה: "בזמן שהקהילה הבין לאומית מרוכזת רק בעזה, דרום סודן נמצאת במשבר הומניטרי הומניטרי אמיתי וחשש לרעב אמיתי שגובה את חייהם של פליטים רבים מהמלחמה בסודן. אני ממליצה לכל מומחי הרעב בקהילה הבין לאומית ובאולפנים להגיע לכאן כדי לראות במו עיניהם מה קורה כשיש רעב אמיתי".

"אני גאה במיזמים הישראלים שמסייעים למדינה הצעירה בבריאות, חקלאות, אנרגיה ומזון. אני מודה לממשלת דרום סודן על התמיכה בישראל, בהצהרות ובפורומים בין לאומיים. כוונתי במשלחת להמשיך לחזק את היחסים הדיפלומטיים בין המדינות".

אתמול דווח ב-סוכנות הידיעות AP כי ישראל מקיימת שיחות עם דרום סודאן על האפשרות להעביר אזרחים עזתים לשטחה, כך לפי שישה גורמים המעורים בפרטים. לא ברור עד כמה התקדמו השיחות. יש לציין כי אם התוכנית תצא לפועל, זה אומר שיועברו אנשים מאזור מוכה מלחמה ורעב לאזור מוכה מלחמה ורעב נוסף, מה שיעלה סוגיות של זכויות אדם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר אמר שהוא שהוא רוצה לממש את חזונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על העברת חלק גדול מאוכלוסיית עזה דרך תהליך של "הגירה מרצון". במקביל, ישראל הציעה הצעות דומות למדינות אפריקאיות אחרות. אך הפלסטינים ורוב הקהילה הבינלאומית דחו את ההצעות.

לדרום סודן, עסקה כזו יכולה לסייע לבנות קשרים קרובים יותר עם ישראל, שהיא כיום הכוח הצבאי החזק ביותר במזרח התיכון. זו גם אפשרות לדריסת רגל עם טראמפ, שהעלה את הרעיון של יישוב אוכלוסיית עזה בפברואר אך נראה שנסוג ממנו בחודשים האחרונים. נציין כי שר החוץ של דרום סודן, ביקר ביהודה ושומרון רק בשבוע שעבר, יחד עם ראשי מועצות שומרון ובנימין, יוסי דגן וישראל גנץ.

משרד החוץ סירב להגיב ל-ap, ושר החוץ של דרום סודן לא השיב לשאלות סוכנות הידיעות. דובר במחלקת המדינה האמריקנית מסר שהוא לא מגיב על שיחות דיפלומטיות פרטיות.