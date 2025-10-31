אונס, הוצאות להורג ורחפנים: עדויות מחרידות נוספות מסודאן

עדויות מחרידות נוספות ממשיכות לצאת הערב (שישי) ממלחמת האזרחים בסודאן, והזוועות בחבל דארפור מגיעות לשיא חדש. לפי דיווחי משרד זכויות האדם של האו"ם, מאות אזרחים ולוחמים לא חמושים נרצחו בעיר אל-פאשיר שבמערב המדינה - מעשים שעלולים להיחשב לפשעי מלחמה.

בסוכנות הידיעות "רויטרס" דיווחו לפי עדויות מהשטח על טבח שיטתי של מליציית כוחות התמיכה המהירה (RSF), הנתמכת בידי איחוד האמירויות הערביות. לוחמים חמושים בקלצ'ניקובים, לבושים במדי מדבר, עברו מבית לבית, בחרו גברים ונערים שאינם ערבים - והוציאו אותם להורג. נשים שחורות נלקחו באיומי נשק, נאנסו באופן שיטתי ונעקרו מבתיהן.

ברחובות אל-פאשיר נראו גופות פזורות לצד כלי רכב שרופים. בבית החולים הפעיל היחיד בעיר דווח כי כוחות המיליציה הרגו את כל 460 האנשים שהיו במקום - חולים, צוותים רפואיים ומטפלים.

רויטרס אימתה לפחות שלושה סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות, שבהם נראים לוחמי RSF יורים בשבויים לא חמושים, וכן תריסר סרטונים נוספים שבהם מתועדות עשרות גופות לאחר הירי. אחד הניצולים, אלח’יר אסמעיל, סיפר כי רק במזל נותר בחיים: "אחד מהם זיהה אותי מימי בית הספר. הוא אמר להם, 'אל תהרגו אותו' - אפילו אחרי שהם הרגו את המשפחה והחברים שלי".

גורמים דיפלומטיים טוענים כי המיליציה עושה שימוש ברחפנים חמושים מתוצרת סין - מדגמי Wing Loong II ו-FeiHong-95 - שסופקו לה בידי איחוד האמירויות. לדברי פקידים אמריקניים, האמירויות מספקת גם תותחי האוויצר, מקלעים ומרגמות, ואף הגבירה לאחרונה את הזרמת הציוד הצבאי ל־RSF. בתגובה לרויטרס, באיחוד האמירויות דחו בתוקף את הטענות.