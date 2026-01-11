החברות הישראליות "וויסלרייט" ו-"Amore Capital" הודיעו הבוקר (ראשון) על שיתוף פעולה אסטרטגי, שבמסגרתו יציעו לחברות נוספות ליווי וכניסה לפעילות עסקית בסומלילנד. המהלך מגיע על רקע ההכרה הישראלית במדינה, מהלך מדיני שעורר עניין אזורי ובינלאומי והציב את המדינה הקטנה על מפת ההזדמנויות הכלכליות.

סומלילנד, שממוקמת בצומת אסטרטגי על נתיב הים האדום ומנמל ברברה שמתפתח במהירות בהשקעות תשתית ולוגיסטיקה, מציעה פוטנציאל לכניסה לפרויקטים של פיתוח תשתיות, חקלאות, טלקומוניקציה ואספקת שירותים לוגיסטיים לצד גישה לשווקים הגדלים של אתיופיה ומדינות שכנות דרך הסכמי מסחר אזוריים.

שיתוף הפעולה בין ויסלרייט ל-Amore Capital נועד לאפשר לחברות ישראליות, החל מחברות תשתית ונדל"ן, דרך סטארטאפים בתחומי מים, אנרגיה מתחדשת וטכנולוגיות חכמות כניסה מסודרת לשוק, תוך יצירת קשרים עם גורמי ממשל, רגולטורים ושותפים מקומיים.