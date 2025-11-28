נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מסר אתמול (חמישי) כי תוכנית ארצות הברית לסיום המלחמה עם אוקראינה עשויה להוות "בסיס לעסקה" בין המדינות, אך איים לכבוש שטחים נוספים באמצעות כוח צבאי - אלא אם קייב תיסוג.

בשיחה עם כתבים בקירגיזסטן, אישר פוטין כאמור כי הקרמלין מצפה למשלחת אמריקנית, בראשות השליח המיוחד סטיב ויטקוף, שצפויה לבקר במוסקבה בתחילת השבוע הבא, והוסיף כי הוא מוכן ל"דיון רציני".

אולם האופטימיות בנוגע לפריצת דרך מהירה לא גבוהה במיוחד לאחר שפוטין חזר על דרישותיו באומרו כי המלחמה באוקראינה תסתיים רק "ברגע שחיילים אוקראינים ייסוגו מהשטחים שהם כובשים". "אם הם לא ייסוגו, נשיג זאת באמצעים צבאיים", אמר.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי משלחתו תיפגש גם עם גורמים אמריקנים עד סוף השבוע כדי לדון בנקודות שהוצגו בז'נבה. בנאום שלו הוסיף זלנסקי כי בשבוע הבא יתקיים "משא ומתן חשוב לא רק עבור המשלחת שלנו, אלא גם עבורי באופן אישי", מבלי לספק פרטים נוספים.

רוסיה כובשת כ-20% מהשטח המוכר על פי המשפט הבין-לאומי כחלק מאוקראינה הריבונית, כולל כמעט את כל אזור לוהנסק, וחלקים מאזורי דונייצק, חרסון וזפוריז'יה.

מוסקבה דורשת מאוקראינה להיכנע לכל ארבעת האזורים הללו, אותם סיפחה אך לא כבשה במלואם.

כזכור, מוקדם יותר השבוע דווח על כך שגורם אמריקני אמר כי ממשלת אוקראינה הסכימה להסכם השלום בתיווך ממשל טראמפ על מנת להפסיק את המתקפה הרוסית. יועץ הביטחון הלאומי של אוקראינה, ראסטם אומרוב, הוסיף וציין כי הושגה הבנה משותפת על הצעה מסוימת, אם כי עדיין יש פרטים שצריך לעבוד עליהם.

עקב כך, נזכיר כי מוקדם יותר השבוע ויטקוף שוחח עם יועצו הבכיר של פוטין, יורי אושקוב והציג לו טיפים כיצד לגרום לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להקשיב לעמדת רוסיה בכל הנוגע למלחמה עם אוקראינה.