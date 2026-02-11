דיווח: הפנטגון הורה לנושאת מטוסים נוספת להיערך ליציאה למזה"ת

הפנטגון הורה לקבוצת תקיפה ונושאת מטוסים נוספת להתכונן ליציאה לכיוון המזרח התיכון - כך דווח הערב (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל" מפי שלושה מקורות רשמיים בארצות הברית.

אחד המקורות אמר לעיתון כי נושאת המטוסים תצא לדרכה ככל הנראה מהחוף המזרחי של ארצות הברית. עוד צוין כי נושאת המטוסים "ג'ורג' ה.ו. בוש", משלימה כעת סדרת אימונים מול חופי וירג'יניה - וייתכן כי תאלץ לזרז את סיומן.

הדיווח מגיע זמן קצר לאחר תום פסגת נתניהו-טראמפ. בתום הפגישה כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו TruthSocial: "זו הייתה פגישה טובה מאוד, לא הושג שום דבר סופי מלבד התעקשותי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן יהיה להשיג עסקה. אם זה לא יקרה, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה".

טרם הפגישה, נפגש ראש הממשלה עם מזכיר המדינה רוביו וחתם על הצטרפות ל"מועצת השלום" של הנשיא טראמפ. במהדורה המרכזית דיווחנו מוקדם יותר הערב כי נתניהו עשוי לטוס לארצות הברית פעם נוספת - לכינוס המועצה.